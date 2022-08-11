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Легенды Орлёнка

Режиссер:Ольга Беляева
Жанры: Комедия, Фэнтези, Семейный.

Маша и четверо ребят приезжают на летний отдых во Всероссийский детский центр «Орленок» и неожиданного оказываются в самой гуще древнейшего противостояния сил зла и добра, когда девочка случайно пробуждает одного из семи каменных старцев. Теперь ребятам предстоит объединиться и пройти древний квест, чтобы разгадать тайну семи легенд и не дать владычице хаоса Эль победить. Для этого им нужно побороть свои страхи, научиться ценить дружбу и поверить в невозможное.

Продолжительность:89 мин
Сценарий:Валентин Преториус
В ролях:Елизавета Арзамасова, Алена Долголенко, Артур Котельников, Даниил Муравьев-Изотов, Ксения Петруничева, Софья Грузенко, Никита Жоричев, Елена Манакова, Маргарита Силаева, Станислав Бондаренко
Музыка:Артем Васильев, Ольга Юдахина
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:11 августа 2022
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №4
c 20 по 21 августа
15:00 (330)
22 августа
15:00 (150)
c 23 по 24 августа
15:00 (200)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №6. VIP
c 20 по 21 августа
12:00 (300)
c 22 по 24 августа
12:00 (200)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
21 августа
13:50 (от 210 р.)

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