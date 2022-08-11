Легенды Орлёнка

Режиссер: Ольга Беляева

Жанры: Комедия, Фэнтези, Семейный.

Маша и четверо ребят приезжают на летний отдых во Всероссийский детский центр «Орленок» и неожиданного оказываются в самой гуще древнейшего противостояния сил зла и добра, когда девочка случайно пробуждает одного из семи каменных старцев. Теперь ребятам предстоит объединиться и пройти древний квест, чтобы разгадать тайну семи легенд и не дать владычице хаоса Эль победить. Для этого им нужно побороть свои страхи, научиться ценить дружбу и поверить в невозможное.

Продолжительность: 89 мин

Сценарий: Валентин Преториус

В ролях: Елизавета Арзамасова, Алена Долголенко, Артур Котельников, Даниил Муравьев-Изотов, Ксения Петруничева, Софья Грузенко, Никита Жоричев, Елена Манакова, Маргарита Силаева, Станислав Бондаренко

Музыка: Артем Васильев, Ольга Юдахина