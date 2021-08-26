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Легенда о Зелёном рыцаре

Режиссер:Дэвид Лоури
Жанры: Драма, Фэнтези, Приключения.

Король празднует Рождество в замке в окружении двора и верных рыцарей, куда вдруг заявляется загадочный Зелёный Рыцарь и предлагает принять его вызов. Любой из присутствующих может нанести ему удар, но через год и один день он должен будет встретится с Зелёным Рыцарем в зелёной часовне в девяти днях пути на север и принять удар в ответ. Молодой сэр Гавейн, племянник и единственный наследник короля, вызывается на поединок и отрубает странному гостю голову. Но тот, приставив голову на место, напоминает об уговоре и удаляется. Год спустя верный данному слову сэр Гавейн отправляется навстречу судьбе в полное опасностей путешествие.

Продолжительность:130 мин
Сценарий:Дэвид Лоури
В ролях:Дев Патель, Алисия Викандер, Джоэл Эдгертон, Сарита Чоудри, Шон Харрис, Кейт Дики, Ралф Айнесон, Барри Кеоган, Эрин Келлиман, Анаис Риццо
Музыка:Дэниэл Харт
Производство:Ирландия, Канада, США, Великобритания
Ограничения:18+
Дата релиза:26 августа 2021
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