Легенда о Зелёном рыцаре

Режиссер: Дэвид Лоури

Жанры: Драма, Фэнтези, Приключения.

Король празднует Рождество в замке в окружении двора и верных рыцарей, куда вдруг заявляется загадочный Зелёный Рыцарь и предлагает принять его вызов. Любой из присутствующих может нанести ему удар, но через год и один день он должен будет встретится с Зелёным Рыцарем в зелёной часовне в девяти днях пути на север и принять удар в ответ. Молодой сэр Гавейн, племянник и единственный наследник короля, вызывается на поединок и отрубает странному гостю голову. Но тот, приставив голову на место, напоминает об уговоре и удаляется. Год спустя верный данному слову сэр Гавейн отправляется навстречу судьбе в полное опасностей путешествие.

Продолжительность: 130 мин

Сценарий: Дэвид Лоури

В ролях: Дев Патель, Алисия Викандер, Джоэл Эдгертон, Сарита Чоудри, Шон Харрис, Кейт Дики, Ралф Айнесон, Барри Кеоган, Эрин Келлиман, Анаис Риццо

Музыка: Дэниэл Харт