Легенда о самбо
Режиссер:Андрей Богатырев
Жанры: Драма, Приключения, Биография, Спорт.
Жанры: Драма, Приключения, Биография, Спорт.
Московская спартакиада, 1936 год. Приглашена сильнейшая команда борцов. Решающий поединок: кто-то одержит победу, кого-то ждет поражение, а кого-то — неожиданный поворот судьбы… Два мастера боевых искусств. Один — с детства обучался искусству дзюдо в Японии — Василий Ощепков. Другой, прошедший русско-японскую войну, разрабатывающий приемы для самообороны — Виктор Спиридонов. Оба одержимы идеей создания национальной борьбы. Так рождалось самбо. Напряжение боев, интрига соревнований, великая эпоха открытий и надежд — все это переплетается с судьбами двух великих создателей самбо и их ученика Анатолия Харлампиева.
Продолжительность:104 мин
Сценарий:Георгий Шенгелия
В ролях:Вольфганг Черни, Дмитрий Павленко, Антон Вохмин, Алексей Шевченков, Ольга Сташкевич, Павел Абраменков, Вячеслав Шихалеев, Денис Кузнецов, Александр Давыдов, Георгий Перадзе
Музыка:Сергей Соловьёв
В ролях:Вольфганг Черни, Дмитрий Павленко, Антон Вохмин, Алексей Шевченков, Ольга Сташкевич, Павел Абраменков, Вячеслав Шихалеев, Денис Кузнецов, Александр Давыдов, Георгий Перадзе
Музыка:Сергей Соловьёв
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:16 ноября 2023
Ограничения:12+
Дата релиза:16 ноября 2023
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