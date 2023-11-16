Легенда о самбо

Режиссер: Андрей Богатырев

Жанры: Драма, Приключения, Биография, Спорт.

Московская спартакиада, 1936 год. Приглашена сильнейшая команда борцов. Решающий поединок: кто-то одержит победу, кого-то ждет поражение, а кого-то — неожиданный поворот судьбы… Два мастера боевых искусств. Один — с детства обучался искусству дзюдо в Японии — Василий Ощепков. Другой, прошедший русско-японскую войну, разрабатывающий приемы для самообороны — Виктор Спиридонов. Оба одержимы идеей создания национальной борьбы. Так рождалось самбо. Напряжение боев, интрига соревнований, великая эпоха открытий и надежд — все это переплетается с судьбами двух великих создателей самбо и их ученика Анатолия Харлампиева.

Продолжительность: 104 мин

Сценарий: Георгий Шенгелия

В ролях: Вольфганг Черни, Дмитрий Павленко, Антон Вохмин, Алексей Шевченков, Ольга Сташкевич, Павел Абраменков, Вячеслав Шихалеев, Денис Кузнецов, Александр Давыдов, Георгий Перадзе

Музыка: Сергей Соловьёв