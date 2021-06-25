Ледяной драйв
Режиссер: Джонатан Хенсли
Жанры: Драма, Триллер, Приключения.
Жанры: Драма, Триллер, Приключения.
Тонкий тающий лёд. Вес грузовика — 33 тонны. Проехать по замерзшей поверхности океана возможно только на определенной скорости, а остановка или ускорение означают верную смерть. Но именно такая задача стоит перед колонной грузовиков во главе с опытным водителем Майком. Только они могут спасти людей из обрушившейся алмазной шахты. Однако ни трескающийся под колёсами лёд, ни массивная снежная буря не сравнятся с угрозой, которая ждёт водителей впереди.
Продолжительность:108 мин
Сценарий: Джонатан Хенсли
В ролях:Лиам Нисон, Маркус Томас, Лоренс Фишбёрн, Эмбер Мидфандер, Бенджамин Уокер Холт Маккэллани, Мэтт МакКой, Мартин Сенсмейер, Мэтт Сэлинджер, Чад Брюс
Музыка:Макс Арудж
В ролях:Лиам Нисон, Маркус Томас, Лоренс Фишбёрн, Эмбер Мидфандер, Бенджамин Уокер Холт Маккэллани, Мэтт МакКой, Мартин Сенсмейер, Мэтт Сэлинджер, Чад Брюс
Музыка:Макс Арудж
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:25 июня 2021
Ограничения:16+
Дата релиза:25 июня 2021
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