Ледяной драйв

Режиссер: Джонатан Хенсли

Жанры: Драма, Триллер, Приключения.

Тонкий тающий лёд. Вес грузовика — 33 тонны. Проехать по замерзшей поверхности океана возможно только на определенной скорости, а остановка или ускорение означают верную смерть. Но именно такая задача стоит перед колонной грузовиков во главе с опытным водителем Майком. Только они могут спасти людей из обрушившейся алмазной шахты. Однако ни трескающийся под колёсами лёд, ни массивная снежная буря не сравнятся с угрозой, которая ждёт водителей впереди.

Продолжительность: 108 мин

Сценарий: Джонатан Хенсли

В ролях: Лиам Нисон, Маркус Томас, Лоренс Фишбёрн, Эмбер Мидфандер, Бенджамин Уокер Холт Маккэллани, Мэтт МакКой, Мартин Сенсмейер, Мэтт Сэлинджер, Чад Брюс

Музыка: Макс Арудж