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Ледяной демон

Режиссер:Иван Капитонов
Жанры: Триллер, Ужасы.

Ксюша почти не помнит отца: он пропал, когда она была еще маленькой. Спустя 10 лет в горах находят его замерзшее тело. Невероятно, но он до сих пор жив и пребывает в странном анабиозном состоянии, напоминающем кому. Его привозят домой. Мама Ксюши уже давно в новом браке, и возвращение бывшего мужа разрушает спокойную жизнь семьи. Ксюша подозревает, что вместе с отцом в дом проникло нечто сверхъестественное — демоническая сущность, которая необъяснимым образом влияет на поведение близких и друзей девушки.

Продолжительность:92 мин
Сценарий:Наталья Дубовая, Святослав Подгаевский, Иван Капитонов
В ролях:Ольга Ломоносова, Алексей Розин, Алина Бабак, Глеб Калюжный, Игорь Хрипунов, Александра Черкасова-Служитель, Лера Володько, Андрей Марусин
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:28 октября 2021
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