Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы

Режиссер: Джереми Заг

Жанры: Боевик, Комедия, Мелодрама, Фэнтези, Приключения, Анимация.

В обыкновенной французской школе учатся девочка Маринетт и мальчик Адриан, в которого она влюблена. Казалось бы, классическая история первой любви, но эти ребята совсем не те, за кого себя выдают. Когда городу угрожает опасность, Маринетт превращается в супергероиню Леди Баг, а Адриан — в Супер-Кота. Их невероятные способности помогают бороться со злом, но при этом никто из них не знает, кто на самом деле скрывается под маской.

Продолжительность: 105 мин

Сценарий: Bettina Lopez Mendoza, Джереми Заг

В ролях: Анук Отбуа, Бенжамин Болен, Антуан Томе, Фанни Блок, Jeanne Chartier, Мари Шевало, Flora Kaprielan, Тьерри Казазиан, Jessie Lambotte, Марсаль Лемину

Музыка: Харви Мэйсон мл., Джереми Заг