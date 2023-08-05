Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы
Режиссер:Джереми Заг
Жанры: Боевик, Комедия, Мелодрама, Фэнтези, Приключения, Анимация.
Жанры: Боевик, Комедия, Мелодрама, Фэнтези, Приключения, Анимация.
В обыкновенной французской школе учатся девочка Маринетт и мальчик Адриан, в которого она влюблена. Казалось бы, классическая история первой любви, но эти ребята совсем не те, за кого себя выдают. Когда городу угрожает опасность, Маринетт превращается в супергероиню Леди Баг, а Адриан — в Супер-Кота. Их невероятные способности помогают бороться со злом, но при этом никто из них не знает, кто на самом деле скрывается под маской.
Продолжительность:105 мин
Сценарий:Bettina Lopez Mendoza, Джереми Заг
В ролях:Анук Отбуа, Бенжамин Болен, Антуан Томе, Фанни Блок, Jeanne Chartier, Мари Шевало, Flora Kaprielan, Тьерри Казазиан, Jessie Lambotte, Марсаль Лемину
Музыка:Харви Мэйсон мл., Джереми Заг
В ролях:Анук Отбуа, Бенжамин Болен, Антуан Томе, Фанни Блок, Jeanne Chartier, Мари Шевало, Flora Kaprielan, Тьерри Казазиан, Jessie Lambotte, Марсаль Лемину
Музыка:Харви Мэйсон мл., Джереми Заг
Производство:Франция
Ограничения:6+
Дата релиза:05 августа 2023
Ограничения:6+
Дата релиза:05 августа 2023
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!