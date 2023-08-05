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Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы

Режиссер:Джереми Заг
Жанры: Боевик, Комедия, Мелодрама, Фэнтези, Приключения, Анимация.

В обыкновенной французской школе учатся девочка Маринетт и мальчик Адриан, в которого она влюблена. Казалось бы, классическая история первой любви, но эти ребята совсем не те, за кого себя выдают. Когда городу угрожает опасность, Маринетт превращается в супергероиню Леди Баг, а Адриан — в Супер-Кота. Их невероятные способности помогают бороться со злом, но при этом никто из них не знает, кто на самом деле скрывается под маской.

Продолжительность:105 мин
Сценарий:Bettina Lopez Mendoza, Джереми Заг
В ролях:Анук Отбуа, Бенжамин Болен, Антуан Томе, Фанни Блок, Jeanne Chartier, Мари Шевало, Flora Kaprielan, Тьерри Казазиан, Jessie Lambotte, Марсаль Лемину
Музыка:Харви Мэйсон мл., Джереми Заг
Производство:Франция
Ограничения:6+
Дата релиза:05 августа 2023
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №2
c 10 по 11 августа
11:30 (130)
13:40 (180)
15:50 (280)
18:00 (280)
20:15 (280)
12 августа
11:30 (230)
13:40 (280)
15:50 (310)
18:00 (310)
20:15 (310)
ГалактикаЗал 3
c 10 по 11 августа
11:05 (230)
c 12 по 13 августа
11:05 (290)
c 14 по 16 августа
11:05 (230)
ГалактикаЗал 1
10 августа
18:50 (360)
11 августа
18:50 (410)
12 августа
18:50 (410)
13 августа
18:50 (410)
14 августа
18:50 (360)
15 августа
18:50 (360)
16 августа
18:50 (360)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №6. VIP
c 10 по 11 августа
12:45 (230)
15:00 (430)
12 августа
12:45 (330)
15:00 (430)

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