Лавстори
Режиссер:Петр Тодоровский
Жанры: Комедия, Мелодрама.
Жанры: Комедия, Мелодрама.
Он работает водителем и мечтает о карьере актера. Она — своенравная и прагматичная девушка, которая больше не верит в чудеса. Кажется, что у них нет ничего общего. Но это не так. Они — первая любовь друг друга. Молодым людям предстоит путешествие, в котором они проверят, есть ли второй шанс пережить первую любовь.
Продолжительность:90 мин
Сценарий:Петр Тодоровский
В ролях:Александр Петров, Вильма Кутавичюте, Андрей Смирнов, Михаил Тройник, Максим Стоянов, Надя Славецкая, Нериюс Манкус, Юрий Бигулов, Сергей Иванюк, Дмитрий Кравченко
Музыка:Дмитрий Емельянов
В ролях:Александр Петров, Вильма Кутавичюте, Андрей Смирнов, Михаил Тройник, Максим Стоянов, Надя Славецкая, Нериюс Манкус, Юрий Бигулов, Сергей Иванюк, Дмитрий Кравченко
Музыка:Дмитрий Емельянов
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:13 октября 2022
Ограничения:16+
Дата релиза:13 октября 2022
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