Лавстори

Режиссер: Петр Тодоровский

Жанры: Комедия, Мелодрама.

Он работает водителем и мечтает о карьере актера. Она — своенравная и прагматичная девушка, которая больше не верит в чудеса. Кажется, что у них нет ничего общего. Но это не так. Они — первая любовь друг друга. Молодым людям предстоит путешествие, в котором они проверят, есть ли второй шанс пережить первую любовь.

Продолжительность: 90 мин

Сценарий: Петр Тодоровский

В ролях: Александр Петров, Вильма Кутавичюте, Андрей Смирнов, Михаил Тройник, Максим Стоянов, Надя Славецкая, Нериюс Манкус, Юрий Бигулов, Сергей Иванюк, Дмитрий Кравченко

Музыка: Дмитрий Емельянов