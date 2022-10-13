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Лавстори

Режиссер:Петр Тодоровский
Жанры: Комедия, Мелодрама.

Он работает водителем и мечтает о карьере актера. Она — своенравная и прагматичная девушка, которая больше не верит в чудеса. Кажется, что у них нет ничего общего. Но это не так. Они — первая любовь друг друга. Молодым людям предстоит путешествие, в котором они проверят, есть ли второй шанс пережить первую любовь.

Продолжительность:90 мин
Сценарий:Петр Тодоровский
В ролях:Александр Петров, Вильма Кутавичюте, Андрей Смирнов, Михаил Тройник, Максим Стоянов, Надя Славецкая, Нериюс Манкус, Юрий Бигулов, Сергей Иванюк, Дмитрий Кравченко
Музыка:Дмитрий Емельянов
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:13 октября 2022
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №6. VIP
c 13 по 16 октября
21:40 (500)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №4
c 13 по 14 октября
15:40 (300)
19:50 (300)
c 15 по 16 октября
15:40 (330)
19:50 (330)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
13 октября
19:10 (от 160 р.)
14 октября
19:10 (от 160 р.)
15 октября
19:10 (от 190 р.)
16 октября
19:30 (от 190 р.)
17 октября
19:10 (от 160 р.)
18 октября
19:10 (от 150 р.)
19 октября
20:40 (от 160 р.)

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