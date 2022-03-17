Ласточки Христовы

Режиссер: Юлия Бочарова

Жанры: Документальный.

27 декабря 2019 года парламент Черногории принял законопроект об изъятии всей церковной собственности у Сербской православной церкви. Сотни тысяч человек в Черногории встали на соборную молитву во главе с митрополитом Амфилохием (Радовичем). Митрополит вместе со своим народом за время своего служения построил и восстановил 700 храмов и монастырей. Неожиданно для всех от коронавируса умирает народный пастырь. Но его молитвы услышаны. На сороковой день после смерти владыки меняется правительство и вносит поправки в законопроект о церкви.

Продолжительность: 68 мин

Сценарий: Юлия Бочарова

