Ласточки Христовы
Режиссер:Юлия Бочарова
Жанры: Документальный.
Жанры: Документальный.
27 декабря 2019 года парламент Черногории принял законопроект об изъятии всей церковной собственности у Сербской православной церкви. Сотни тысяч человек в Черногории встали на соборную молитву во главе с митрополитом Амфилохием (Радовичем). Митрополит вместе со своим народом за время своего служения построил и восстановил 700 храмов и монастырей. Неожиданно для всех от коронавируса умирает народный пастырь. Но его молитвы услышаны. На сороковой день после смерти владыки меняется правительство и вносит поправки в законопроект о церкви.
Продолжительность:68 мин
Сценарий:Юлия Бочарова
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:17 марта 2022
Ограничения:12+
Дата релиза:17 марта 2022
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