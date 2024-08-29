Ларго Винч: Гнев прошлого
Режиссер:Оливье Массе-Депасс
Жанры: Боевик, Триллер, Приключения.
Жанры: Боевик, Триллер, Приключения.
Во время семейного отпуска у красавца и миллиардера Ларго Винча похищают сына. Одновременно Ларго оказывается обвиненным в убийстве. Его объявляют в розыск международные спецслужбы. Бизнес-империя Ларго начинает рушиться. Только поняв, как связаны между собой эти разрозненные события и окунувшись в прошлое своей семьи, Ларго Винч сможет противостоять гневу загадочного и всемогущего противника и спасти сына.
Продолжительность:100 мин
Сценарий:Джордано Гедерлини, Доменико Ла Порта, Оливье Массе-Депасс
В ролях:Томер Сисле, Джеймс Франко, Клотильда Эсме, Элиз Тиллолой, Денис О’Хэр, Нараян Дэвид Гектер, Коэн Де Боу, Supachai Girdsuwan, Банйонг Фунсап, Лилия Атанасова
Музыка:Фридерик Вершеваль
В ролях:Томер Сисле, Джеймс Франко, Клотильда Эсме, Элиз Тиллолой, Денис О’Хэр, Нараян Дэвид Гектер, Коэн Де Боу, Supachai Girdsuwan, Банйонг Фунсап, Лилия Атанасова
Музыка:Фридерик Вершеваль
Производство:Франция, Бельгия
Ограничения:16+
Дата релиза:29 августа 2024
Ограничения:16+
Дата релиза:29 августа 2024
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