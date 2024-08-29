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Ларго Винч: Гнев прошлого

Режиссер:Оливье Массе-Депасс
Жанры: Боевик, Триллер, Приключения.

Во время семейного отпуска у красавца и миллиардера Ларго Винча похищают сына. Одновременно Ларго оказывается обвиненным в убийстве. Его объявляют в розыск международные спецслужбы. Бизнес-империя Ларго начинает рушиться. Только поняв, как связаны между собой эти разрозненные события и окунувшись в прошлое своей семьи, Ларго Винч сможет противостоять гневу загадочного и всемогущего противника и спасти сына.

Продолжительность:100 мин
Сценарий:Джордано Гедерлини, Доменико Ла Порта, Оливье Массе-Депасс
В ролях:Томер Сисле, Джеймс Франко, Клотильда Эсме, Элиз Тиллолой, Денис О’Хэр, Нараян Дэвид Гектер, Коэн Де Боу, Supachai Girdsuwan, Банйонг Фунсап, Лилия Атанасова
Музыка:Фридерик Вершеваль
Производство:Франция, Бельгия
Ограничения:16+
Дата релиза:29 августа 2024
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №3
c 29 августа по 1 сентября
22:00 (420)
c 2 по 4 сентября
22:00 (370)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №5
1 сентября
15:50 (450)
20:10 (550)
c 2 по 4 сентября
15:50 (350)
20:10 (450)

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