Ларго Винч: Гнев прошлого

Режиссер: Оливье Массе-Депасс

Жанры: Боевик, Триллер, Приключения.

Во время семейного отпуска у красавца и миллиардера Ларго Винча похищают сына. Одновременно Ларго оказывается обвиненным в убийстве. Его объявляют в розыск международные спецслужбы. Бизнес-империя Ларго начинает рушиться. Только поняв, как связаны между собой эти разрозненные события и окунувшись в прошлое своей семьи, Ларго Винч сможет противостоять гневу загадочного и всемогущего противника и спасти сына.

Продолжительность: 100 мин

Сценарий: Джордано Гедерлини, Доменико Ла Порта, Оливье Массе-Депасс

В ролях: Томер Сисле, Джеймс Франко, Клотильда Эсме, Элиз Тиллолой, Денис О’Хэр, Нараян Дэвид Гектер, Коэн Де Боу, Supachai Girdsuwan, Банйонг Фунсап, Лилия Атанасова

Музыка: Фридерик Вершеваль