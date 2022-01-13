Лакричная пицца
Режиссер:Пол Томас Андерсон
Жанры: Комедия, Драма, Мелодрама.
Жанры: Комедия, Драма, Мелодрама.
Алана Кейн и Гэри Валентайн живут, растут и познают коварство первой любви в долине Сан-Фернандо 1973 года.
Продолжительность:133 мин
Сценарий:Пол Томас Андерсон
В ролях:Купер Хоффман, Алана Хаим, Шон Пенн, Том Уэйтс, Брэдли Купер, Бенни Сэфди, Скайлер Гизондо, Мэри Элизабет Эллис, Джон Майкл Хиггинс, Кристин Эберсоул
Музыка:Джонни Гринвуд
В ролях:Купер Хоффман, Алана Хаим, Шон Пенн, Том Уэйтс, Брэдли Купер, Бенни Сэфди, Скайлер Гизондо, Мэри Элизабет Эллис, Джон Майкл Хиггинс, Кристин Эберсоул
Музыка:Джонни Гринвуд
Производство:США, Канада
Ограничения:18+
Дата релиза:13 января 2022
Ограничения:18+
Дата релиза:13 января 2022
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