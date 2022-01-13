Лакричная пицца Режиссер: Пол Томас Андерсон

Жанры: Комедия, Драма, Мелодрама. Алана Кейн и Гэри Валентайн живут, растут и познают коварство первой любви в долине Сан-Фернандо 1973 года. Продолжительность: 133 мин Сценарий: Пол Томас Андерсон

В ролях: Купер Хоффман, Алана Хаим, Шон Пенн, Том Уэйтс, Брэдли Купер, Бенни Сэфди, Скайлер Гизондо, Мэри Элизабет Эллис, Джон Майкл Хиггинс, Кристин Эберсоул

Музыка: Джонни Гринвуд Производство: США, Канада

Ограничения: 18+

Дата релиза: 13 января 2022

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