L.O.L. Surprise! Фильм
Режиссер:Алекс Камб, Джоан Мок, Лорен Кьяравалли
Жанры: Фэнтези, Анимация, Семейный.
Жанры: Фэнтези, Анимация, Семейный.
Школьница-модница Ава переезжает. Ей осталось собрать только своих любимых кукол LOL Surprise!. Вдруг она находит необычные 3D очки и переносится в анимированный мир своих любимых персонажей. Она и сама превратилась в одну из них — куклу Квин Би. В мире кукол, нашей героине предстоит помочь своей сестре в съемках грандиозного фильма, премьера которого уже назначена, а финал еще не придуман.
Продолжительность:47 мин
Сценарий:Джулия Мэйфилд Прескотт
В ролях:Эшли Анджионе, Сара Дж. Бартоломью, Джессика Рут Белл, Пэрис Андерсон, Сабрина Фест, Тикванья Джонс, Фрэнки Кевич, Нола Клоп, Соня Крюгер, Айла Рэй Нил
Музыка:Дэниэл Берк
В ролях:Эшли Анджионе, Сара Дж. Бартоломью, Джессика Рут Белл, Пэрис Андерсон, Сабрина Фест, Тикванья Джонс, Фрэнки Кевич, Нола Клоп, Соня Крюгер, Айла Рэй Нил
Музыка:Дэниэл Берк
Производство:США
Ограничения:6+
Дата релиза:01 декабря 2022
Ограничения:6+
Дата релиза:01 декабря 2022
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