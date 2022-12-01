L.O.L. Surprise! Фильм

Режиссер: Алекс Камб, Джоан Мок, Лорен Кьяравалли

Жанры: Фэнтези, Анимация, Семейный.

Школьница-модница Ава переезжает. Ей осталось собрать только своих любимых кукол LOL Surprise!. Вдруг она находит необычные 3D очки и переносится в анимированный мир своих любимых персонажей. Она и сама превратилась в одну из них — куклу Квин Би. В мире кукол, нашей героине предстоит помочь своей сестре в съемках грандиозного фильма, премьера которого уже назначена, а финал еще не придуман.

Продолжительность: 47 мин

Сценарий: Джулия Мэйфилд Прескотт

В ролях: Эшли Анджионе, Сара Дж. Бартоломью, Джессика Рут Белл, Пэрис Андерсон, Сабрина Фест, Тикванья Джонс, Фрэнки Кевич, Нола Клоп, Соня Крюгер, Айла Рэй Нил

Музыка: Дэниэл Берк