Куриный забег
Режиссер:Атле Солберг Блаксет, Франк Мосвольд
Жанры: Анимация, Семейный, Музыкальный.
Жанры: Анимация, Семейный, Музыкальный.
Элла и Генри - неразлучные друзья с самого детства. Элла очень дорожит дружбой с Генри и готова ради него на все, даже открыть персональный цирк. В этом цирке все выглядит иначе: курицы вместо медведей, дети вместо фокусников, фейерверки вместо света софитов. И все бы ничего, но в какой-то момент Элла теряет контроль над происходящим и все переворачивается с ног на голову. Сможет ли Элла пройти через все испытания и сохранить цирк, а вместе с ним и дружбу?
Продолжительность:75 мин
Сценарий:Франк Мосвольд, Том Петтер Хансен, Джон Р. Смит
В ролях:Нинни Споне, Оскар Фьельдстад-Бергхейм, Элиас Совольд-Симонсен, Эрика Никита Равн-Кристенсен, Стелла Акснес-Персон, Хеге Скёйен, Бьорн Сундквист, Гард Б. Эйдсвольд, Йоханнес Йонер, Бьярте Ельмеланн
Музыка:Мариус Кристиансен
В ролях:Нинни Споне, Оскар Фьельдстад-Бергхейм, Элиас Совольд-Симонсен, Эрика Никита Равн-Кристенсен, Стелла Акснес-Персон, Хеге Скёйен, Бьорн Сундквист, Гард Б. Эйдсвольд, Йоханнес Йонер, Бьярте Ельмеланн
Музыка:Мариус Кристиансен
Производство:Норвегия
Ограничения:6+
Дата релиза:13 октября 2022
Ограничения:6+
Дата релиза:13 октября 2022
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