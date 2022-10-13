Куриный забег

Режиссер: Атле Солберг Блаксет, Франк Мосвольд

Жанры: Анимация, Семейный, Музыкальный.

Элла и Генри - неразлучные друзья с самого детства. Элла очень дорожит дружбой с Генри и готова ради него на все, даже открыть персональный цирк. В этом цирке все выглядит иначе: курицы вместо медведей, дети вместо фокусников, фейерверки вместо света софитов. И все бы ничего, но в какой-то момент Элла теряет контроль над происходящим и все переворачивается с ног на голову. Сможет ли Элла пройти через все испытания и сохранить цирк, а вместе с ним и дружбу?

Продолжительность: 75 мин

Сценарий: Франк Мосвольд, Том Петтер Хансен, Джон Р. Смит

В ролях: Нинни Споне, Оскар Фьельдстад-Бергхейм, Элиас Совольд-Симонсен, Эрика Никита Равн-Кристенсен, Стелла Акснес-Персон, Хеге Скёйен, Бьорн Сундквист, Гард Б. Эйдсвольд, Йоханнес Йонер, Бьярте Ельмеланн

Музыка: Мариус Кристиансен