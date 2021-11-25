Купе номер 6
Режиссер:Юхо Куосманен
Жанры: Драма, Мелодрама.
Жанры: Драма, Мелодрама.
Студентка из Финляндии садится в поезд Москва-Мурманск, пытаясь сбежать от своей таинственной московской любви. По воле случая ей приходится разделить долгую поездку и тесное купе с грубоватым русским шахтером. Нечаянное соседство помогает обоим пассажирам купе номер шесть осознать своё одиночество и тоску по человеческим отношениям.
Продолжительность:107 мин
Сценарий:Андрис Фельдманис, Ливия Ульман, Любовь Мульменко
В ролях:Юра Борисов, Сейди Хаарла, Динара Друкарова, Дмитрий Беленихин, Юлия Ауг, Валентина Бодягина, Денис Пьянов, Василий Зинькевич, Галина Петрова
В ролях:Юра Борисов, Сейди Хаарла, Динара Друкарова, Дмитрий Беленихин, Юлия Ауг, Валентина Бодягина, Денис Пьянов, Василий Зинькевич, Галина Петрова
Производство:Финляндия, Эстония, Россия, Германия
Ограничения:16+
Дата релиза:25 ноября 2021
Ограничения:16+
Дата релиза:25 ноября 2021
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