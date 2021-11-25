Купе номер 6

Режиссер: Юхо Куосманен

Жанры: Драма, Мелодрама.

Студентка из Финляндии садится в поезд Москва-Мурманск, пытаясь сбежать от своей таинственной московской любви. По воле случая ей приходится разделить долгую поездку и тесное купе с грубоватым русским шахтером. Нечаянное соседство помогает обоим пассажирам купе номер шесть осознать своё одиночество и тоску по человеческим отношениям.

Продолжительность: 107 мин

Сценарий: Андрис Фельдманис, Ливия Ульман, Любовь Мульменко

В ролях: Юра Борисов, Сейди Хаарла, Динара Друкарова, Дмитрий Беленихин, Юлия Ауг, Валентина Бодягина, Денис Пьянов, Василий Зинькевич, Галина Петрова

