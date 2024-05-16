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Кунг-фу тигр

Режиссер:Стэнли Цан, Цзоу И, Xiuping Liu
Жанры: Приключения, Анимация.

11-летний мальчик по имени Тигр мечтает поступить на службу императора и сопровождать ценные грузы по всей стране. Однажды он встречает своего кумира — исчезнувшего много лет назад легендарного стража. Им предстоит помочь друг другу и отправиться в опасное путешествие, полное магии, волшебства и головокружительных приключений.

Продолжительность:90 мин
Сценарий:Хэ Эр, Kun Huang, Di Lan
В ролях:Nianci Shen,Джозеф,Liang Zou,Cao Pei,Shi Chen,Da Hai,Yuchen,Ling Qi,Yi Zhou,Mo Qian
Музыка:Том Дишер
Производство:Китай
Ограничения:6+
Дата релиза:16 мая 2024
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №6. VIP
c 16 по 19 мая
15:40 (420)
20 мая
15:40 (300)
21 мая
15:40 (300)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №5
c 16 по 17 мая
14:40 (450)
c 18 по 19 мая
13:00 (450)
20 мая
13:00 (350)
21 мая
13:00 (350)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №2
c 16 по 19 мая
11:30 (250)
20 мая
11:30 (150)
21 мая
11:30 (150)

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