Кунг-фу тигр
Режиссер:Стэнли Цан, Цзоу И, Xiuping Liu
Жанры: Приключения, Анимация.
Жанры: Приключения, Анимация.
11-летний мальчик по имени Тигр мечтает поступить на службу императора и сопровождать ценные грузы по всей стране. Однажды он встречает своего кумира — исчезнувшего много лет назад легендарного стража. Им предстоит помочь друг другу и отправиться в опасное путешествие, полное магии, волшебства и головокружительных приключений.
Продолжительность:90 мин
Сценарий:Хэ Эр, Kun Huang, Di Lan
В ролях:Nianci Shen,Джозеф,Liang Zou,Cao Pei,Shi Chen,Da Hai,Yuchen,Ling Qi,Yi Zhou,Mo Qian
Музыка:Том Дишер
В ролях:Nianci Shen,Джозеф,Liang Zou,Cao Pei,Shi Chen,Da Hai,Yuchen,Ling Qi,Yi Zhou,Mo Qian
Музыка:Том Дишер
Производство:Китай
Ограничения:6+
Дата релиза:16 мая 2024
Ограничения:6+
Дата релиза:16 мая 2024
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