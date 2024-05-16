Кунг-фу тигр

Режиссер: Стэнли Цан, Цзоу И, Xiuping Liu

Жанры: Приключения, Анимация.

11-летний мальчик по имени Тигр мечтает поступить на службу императора и сопровождать ценные грузы по всей стране. Однажды он встречает своего кумира — исчезнувшего много лет назад легендарного стража. Им предстоит помочь друг другу и отправиться в опасное путешествие, полное магии, волшебства и головокружительных приключений.

Продолжительность: 90 мин

Сценарий: Хэ Эр, Kun Huang, Di Lan

В ролях: Nianci Shen,Джозеф,Liang Zou,Cao Pei,Shi Chen,Da Hai,Yuchen,Ling Qi,Yi Zhou,Mo Qian

Музыка: Том Дишер