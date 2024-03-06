Кунг-фу Панда 4

Режиссер: Майк Митчелл, Стефани Стайн

Жанры: Боевик, Комедия, Фэнтези, Приключения, Анимация, Семейный.

Панда По — великий герой долины мира и обладатель титула «Воин Дракона». В своих прошлых приключениях он неоднократно защищал жителей деревни, противостоял злодеям и даже спасал кунг-фу от исчезновения. На сей раз мастер Шифу сообщает По, что тому пора найти преемника, однако Воин Дракона совсем не готов покидать поля сражений, поэтому вовсе не торопится найти достойного ученика.

Продолжительность: 94 мин

Сценарий: Джонатан Айбел, Гленн Бергер, Даррен Лемке,

В ролях: Джек Блэк, Аквафина, Виола Дэвис, Дастин Хоффман, Брайан Крэнстон, Джеймс Хун, Иэн Макшейн, Ке Хюи Куан, Ронни Чиэн, Лори Тань Чинн

Музыка: Стив Маццаро, Ханс Циммер