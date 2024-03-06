Кунг-фу Панда 4
Режиссер:Майк Митчелл, Стефани Стайн
Жанры: Боевик, Комедия, Фэнтези, Приключения, Анимация, Семейный.
Жанры: Боевик, Комедия, Фэнтези, Приключения, Анимация, Семейный.
Панда По — великий герой долины мира и обладатель титула «Воин Дракона». В своих прошлых приключениях он неоднократно защищал жителей деревни, противостоял злодеям и даже спасал кунг-фу от исчезновения. На сей раз мастер Шифу сообщает По, что тому пора найти преемника, однако Воин Дракона совсем не готов покидать поля сражений, поэтому вовсе не торопится найти достойного ученика.
Продолжительность:94 мин
Сценарий:Джонатан Айбел, Гленн Бергер, Даррен Лемке,
В ролях:Джек Блэк, Аквафина, Виола Дэвис, Дастин Хоффман, Брайан Крэнстон, Джеймс Хун, Иэн Макшейн, Ке Хюи Куан, Ронни Чиэн, Лори Тань Чинн
Музыка:Стив Маццаро, Ханс Циммер
В ролях:Джек Блэк, Аквафина, Виола Дэвис, Дастин Хоффман, Брайан Крэнстон, Джеймс Хун, Иэн Макшейн, Ке Хюи Куан, Ронни Чиэн, Лори Тань Чинн
Музыка:Стив Маццаро, Ханс Циммер
Производство:США, Китай
Ограничения:0+
Дата релиза:06 марта 2024
Ограничения:0+
Дата релиза:06 марта 2024
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