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Культурная комедия

Режиссер:Владимир Котт
Жанры: Комедия.

Циничный пермский чиновник Виктор Летаев курирует дорожное строительство и привык всегда добиваться своего. Он знает и любит свое дело, но не интересуется ничем другим. Его кредо: «Я колол дрова, мне было не до этих ваших Чеховых с Пастернаками, потому что дрова нужны всем, а искусством дом не согреешь». Но циничное мировоззрение меняется, когда новым вектором развития региона становятся культура и искусство. Теперь, чтобы усидеть в кресле чиновника, ему предстоит изучить культурное наследие Пермского края. В помощь себе он берет уроки у преподавателя искусствоведения Марины Николаевны. Удастся ли ей облагородить бескультурного чиновника?

Продолжительность:95 мин
Сценарий:Данил Троценко, Ямур Гильмутдинов
В ролях:Алексей Чадов, Яна Гладких, Юрий Стоянов, Антон Ескин, Андрей Федорцов, Александра Велескевич, Борис Каморзин, Маргарита Аброськина, Юрий Нифонтов, Юрий Лопарев
Музыка:Антон Силаев
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:11 июля 2024
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №4
c 13 по 14 июля
13:50 (450)
17:45 (450)
21:30 (550)
c 15 по 16 июля
13:50 (350)
17:45 (350)
21:30 (450)
17 июля
13:50 (350)
17:45 (350)
21:30 (450)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №1
c 13 по 14 июля
12:00 (350)
16:00 (420)
20:00 (420)
c 15 по 16 июля
12:00 (300)
16:00 (300)
20:00 (370)
17 июля
12:00 (300)
16:00 (300)
20:00 (370)

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