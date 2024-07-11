Культурная комедия
Режиссер:Владимир Котт
Жанры: Комедия.
Жанры: Комедия.
Циничный пермский чиновник Виктор Летаев курирует дорожное строительство и привык всегда добиваться своего. Он знает и любит свое дело, но не интересуется ничем другим. Его кредо: «Я колол дрова, мне было не до этих ваших Чеховых с Пастернаками, потому что дрова нужны всем, а искусством дом не согреешь». Но циничное мировоззрение меняется, когда новым вектором развития региона становятся культура и искусство. Теперь, чтобы усидеть в кресле чиновника, ему предстоит изучить культурное наследие Пермского края. В помощь себе он берет уроки у преподавателя искусствоведения Марины Николаевны. Удастся ли ей облагородить бескультурного чиновника?
Продолжительность:95 мин
Сценарий:Данил Троценко, Ямур Гильмутдинов
В ролях:Алексей Чадов, Яна Гладких, Юрий Стоянов, Антон Ескин, Андрей Федорцов, Александра Велескевич, Борис Каморзин, Маргарита Аброськина, Юрий Нифонтов, Юрий Лопарев
Музыка:Антон Силаев
В ролях:Алексей Чадов, Яна Гладких, Юрий Стоянов, Антон Ескин, Андрей Федорцов, Александра Велескевич, Борис Каморзин, Маргарита Аброськина, Юрий Нифонтов, Юрий Лопарев
Музыка:Антон Силаев
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:11 июля 2024
Ограничения:12+
Дата релиза:11 июля 2024
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