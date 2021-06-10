Культовые тусовщики
Режиссер:Ник Моран
Жанры: Драма, Биография, Музыкальный.
Жанры: Драма, Биография, Музыкальный.
Его способность находить таланты в многочисленных английских пабах считали даром. Его новаторские решения сравнивали с открытиями гениев силиконовой долины, а он просто хотел предложить людям слушать то, чего они раньше никогда не слышали. Это история человека, всю жизнь шедшего к своей мечте и ставшего одним из творцов новой музыкальной эпохи.
Продолжительность:105 мин
Сценарий:Дин Кэвэна, Ирвин Уэлш
В ролях:Юэн Бремнер, Лео Флэнеган, Ричард Джобсон, Маири Хоторн, Тесс Роу, Киаран Лоулесс Джек Патерсон, Джерри Ноттс, Джеймс Хикс, Ирвин Уэлш
В ролях:Юэн Бремнер, Лео Флэнеган, Ричард Джобсон, Маири Хоторн, Тесс Роу, Киаран Лоулесс Джек Патерсон, Джерри Ноттс, Джеймс Хикс, Ирвин Уэлш
Производство: Великобритания, США
Ограничения:18+
Дата релиза:10 июня 2021
Ограничения:18+
Дата релиза:10 июня 2021
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