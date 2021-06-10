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Культовые тусовщики

Режиссер:Ник Моран
Жанры: Драма, Биография, Музыкальный.

Его способность находить таланты в многочисленных английских пабах считали даром. Его новаторские решения сравнивали с открытиями гениев силиконовой долины, а он просто хотел предложить людям слушать то, чего они раньше никогда не слышали. Это история человека, всю жизнь шедшего к своей мечте и ставшего одним из творцов новой музыкальной эпохи.

Продолжительность:105 мин
Сценарий:Дин Кэвэна, Ирвин Уэлш
В ролях:Юэн Бремнер, Лео Флэнеган, Ричард Джобсон, Маири Хоторн, Тесс Роу, Киаран Лоулесс Джек Патерсон, Джерри Ноттс, Джеймс Хикс, Ирвин Уэлш
Производство: Великобритания, США
Ограничения:18+
Дата релиза:10 июня 2021
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Мираж СинемаКинозал №5
c 10 по 11 июня
20:15 (300 р.)
c 12 по 13 июня
18:00 (300 р.)

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