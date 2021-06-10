Культовые тусовщики

Режиссер: Ник Моран

Жанры: Драма, Биография, Музыкальный.

Его способность находить таланты в многочисленных английских пабах считали даром. Его новаторские решения сравнивали с открытиями гениев силиконовой долины, а он просто хотел предложить людям слушать то, чего они раньше никогда не слышали. Это история человека, всю жизнь шедшего к своей мечте и ставшего одним из творцов новой музыкальной эпохи.

Продолжительность: 105 мин

Сценарий: Дин Кэвэна, Ирвин Уэлш

В ролях: Юэн Бремнер, Лео Флэнеган, Ричард Джобсон, Маири Хоторн, Тесс Роу, Киаран Лоулесс Джек Патерсон, Джерри Ноттс, Джеймс Хикс, Ирвин Уэлш

