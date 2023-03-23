Кукольник

Режиссер: Сергей Кузнецов, Роман Амслер

Жанры: Фантастика, Триллер.

Конец 1990-х. Тринадцатилетняя Соня вместе с мамой и младшей сестрой Аней вынуждена переехать жить в деревню. Ей вовсе не нравится такая смена обстановки. Отношения с местными не складываются, а развлечений тут не много. Разве что залезть в заброшенный дом, окутанный глупыми легендами о злом Кукольнике, который якобы ворует детей и делает из них марионеток. Но с тех пор как сестры заглянули в дом, с тихой одинокой Аней происходит что-то странное. Ведь если никто не играет с детьми, с ними будет играть Кукольник.

Продолжительность: 92 мин

Сценарий: Роман Амслер

В ролях: Мария Миронова, Виталия Корниенко, Полина Ряшко, Александр Новиков, Артём Башенин, Савелий Албутов, Федор Федосеев, Максим Титов, Никита Еликаров, Демид Авдонин

Музыка: Иван Урюпин