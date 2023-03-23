Кукольник
Режиссер:Сергей Кузнецов, Роман Амслер
Жанры: Фантастика, Триллер.
Жанры: Фантастика, Триллер.
Конец 1990-х. Тринадцатилетняя Соня вместе с мамой и младшей сестрой Аней вынуждена переехать жить в деревню. Ей вовсе не нравится такая смена обстановки. Отношения с местными не складываются, а развлечений тут не много. Разве что залезть в заброшенный дом, окутанный глупыми легендами о злом Кукольнике, который якобы ворует детей и делает из них марионеток. Но с тех пор как сестры заглянули в дом, с тихой одинокой Аней происходит что-то странное. Ведь если никто не играет с детьми, с ними будет играть Кукольник.
Продолжительность:92 мин
Сценарий:Роман Амслер
В ролях:Мария Миронова, Виталия Корниенко, Полина Ряшко, Александр Новиков, Артём Башенин, Савелий Албутов, Федор Федосеев, Максим Титов, Никита Еликаров, Демид Авдонин
Музыка:Иван Урюпин
В ролях:Мария Миронова, Виталия Корниенко, Полина Ряшко, Александр Новиков, Артём Башенин, Савелий Албутов, Федор Федосеев, Максим Титов, Никита Еликаров, Демид Авдонин
Музыка:Иван Урюпин
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:23 марта 2023
Ограничения:12+
Дата релиза:23 марта 2023
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