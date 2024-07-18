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Кукла: Зарождение зла

Режиссер:Кимо Стамбол
Жанры: Ужасы.

Во время отпуска у пары с двумя детьми бесследно пропадает ребенок. В процессе поисков на предполагаемом месте исчезновения они обнаруживают необычную куклу. С ее помощью по местным преданиям можно провести ритуал и открыть дверь в мир мертвых. Тем временем, зловещая сущность начинает преследовать остальных членов семьи.

Продолжительность:92 мин
Сценарий:Кимо Стамбол, Rinaldy Puspoyo
В ролях:Тити Камал, Дви Сасоно, Сифа Хаджу, Музакки Рамдхан, Гиулио Паренкуан, Тёку Рифну Викана, Йога Пратама, Майк Лукок, Пипиен Путри, Мухаммад Абе Баасьин
Музыка:Фаджар Юскемал
Производство:Индонезия
Ограничения:18+
Дата релиза:18 июля 2024
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