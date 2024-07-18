Кукла: Зарождение зла

Режиссер: Кимо Стамбол

Жанры: Ужасы.

Во время отпуска у пары с двумя детьми бесследно пропадает ребенок. В процессе поисков на предполагаемом месте исчезновения они обнаруживают необычную куклу. С ее помощью по местным преданиям можно провести ритуал и открыть дверь в мир мертвых. Тем временем, зловещая сущность начинает преследовать остальных членов семьи.

Продолжительность: 92 мин

Сценарий: Кимо Стамбол, Rinaldy Puspoyo

В ролях: Тити Камал, Дви Сасоно, Сифа Хаджу, Музакки Рамдхан, Гиулио Паренкуан, Тёку Рифну Викана, Йога Пратама, Майк Лукок, Пипиен Путри, Мухаммад Абе Баасьин

Музыка: Фаджар Юскемал