Кто твоя бабушка, чувак?!

Режиссер: Габриэль Жюльен-Лаферье

Жанры: Комедия.

Аврора наслаждается богатой жизнью в своих апартаментах на Лазурном Берегу во Франции. Вечеринки, друзья, путешествия, и самое важное - свое расписание дня. В один день дочери отправляют погостить к ней семь внуков от 6-ти до 18 лет.

Продолжительность: 99 мин

Сценарий: Габриэль Жюльен-Лаферье, Себастьян Мунье

В ролях: Шанталь Ладезу, Жюли Гайе, Тьерри Нёвик, Жюли Депардье, Люсьен Жан-Батист, Клаудия Тагбо, Филипп Катрин, Арие Эльмалех, Нино Киртадзе, Садио Диалло

Музыка: Фредерик Фортуни, Да Сильва