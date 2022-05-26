Кто твоя бабушка, чувак?!
Режиссер:Габриэль Жюльен-Лаферье
Жанры: Комедия.
Жанры: Комедия.
Аврора наслаждается богатой жизнью в своих апартаментах на Лазурном Берегу во Франции. Вечеринки, друзья, путешествия, и самое важное - свое расписание дня. В один день дочери отправляют погостить к ней семь внуков от 6-ти до 18 лет.
Продолжительность:99 мин
Сценарий:Габриэль Жюльен-Лаферье, Себастьян Мунье
В ролях:Шанталь Ладезу, Жюли Гайе, Тьерри Нёвик, Жюли Депардье, Люсьен Жан-Батист, Клаудия Тагбо, Филипп Катрин, Арие Эльмалех, Нино Киртадзе, Садио Диалло
Музыка:Фредерик Фортуни, Да Сильва
В ролях:Шанталь Ладезу, Жюли Гайе, Тьерри Нёвик, Жюли Депардье, Люсьен Жан-Батист, Клаудия Тагбо, Филипп Катрин, Арие Эльмалех, Нино Киртадзе, Садио Диалло
Музыка:Фредерик Фортуни, Да Сильва
Производство:Франция, Бельгия
Ограничения:12+
Дата релиза:26 мая 2022
Ограничения:12+
Дата релиза:26 мая 2022
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