Кто там?

Режиссер: Владимир Маслов, Виталий Дудка, Михаил Морсков

Жанры: Триллер.

Каждому знакомо чувство тревоги, когда в дверь стучится незнакомец. Стоит ли открывать? Кто там? Миллиардер, пилот самолета, стажер-полицейский, молодая мама и ее дочь оказываются перед лицом неизвестности, им предстоит заглянуть по ту сторону, а главное — внутрь себя, чтобы понять, чего же они боятся на самом деле.

Продолжительность: 80 мин

Сценарий: Виталий Дудка, Михаил Морсков, Михаил Соколовский

В ролях: Владимир Машков, Александра Бортич, Кирилл Кяро, Тихон Жизневский, Александр Самойленко, Александр Обласов, Яна Сексте, Марьяна Спивак, Николай Ковбас, Пелагея Невзорова

Музыка: Артем Федотов