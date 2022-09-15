159855

Кто там?

Режиссер:Владимир Маслов, Виталий Дудка, Михаил Морсков
Жанры: Триллер.

Каждому знакомо чувство тревоги, когда в дверь стучится незнакомец. Стоит ли открывать? Кто там? Миллиардер, пилот самолета, стажер-полицейский, молодая мама и ее дочь оказываются перед лицом неизвестности, им предстоит заглянуть по ту сторону, а главное — внутрь себя, чтобы понять, чего же они боятся на самом деле.

Продолжительность:80 мин
Сценарий:Виталий Дудка, Михаил Морсков, Михаил Соколовский
В ролях:Владимир Машков, Александра Бортич, Кирилл Кяро, Тихон Жизневский, Александр Самойленко, Александр Обласов, Яна Сексте, Марьяна Спивак, Николай Ковбас, Пелагея Невзорова
Музыка:Артем Федотов
Производство:Россия
Ограничения:18+
Дата релиза:15 сентября 2022
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?