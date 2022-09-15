Кто там?
Режиссер:Владимир Маслов, Виталий Дудка, Михаил Морсков
Жанры: Триллер.
Жанры: Триллер.
Каждому знакомо чувство тревоги, когда в дверь стучится незнакомец. Стоит ли открывать? Кто там? Миллиардер, пилот самолета, стажер-полицейский, молодая мама и ее дочь оказываются перед лицом неизвестности, им предстоит заглянуть по ту сторону, а главное — внутрь себя, чтобы понять, чего же они боятся на самом деле.
Продолжительность:80 мин
Сценарий:Виталий Дудка, Михаил Морсков, Михаил Соколовский
В ролях:Владимир Машков, Александра Бортич, Кирилл Кяро, Тихон Жизневский, Александр Самойленко, Александр Обласов, Яна Сексте, Марьяна Спивак, Николай Ковбас, Пелагея Невзорова
Музыка:Артем Федотов
В ролях:Владимир Машков, Александра Бортич, Кирилл Кяро, Тихон Жизневский, Александр Самойленко, Александр Обласов, Яна Сексте, Марьяна Спивак, Николай Ковбас, Пелагея Невзорова
Музыка:Артем Федотов
Производство:Россия
Ограничения:18+
Дата релиза:15 сентября 2022
Ограничения:18+
Дата релиза:15 сентября 2022
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