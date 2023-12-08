Кто не спрятался….
Режиссер:Дженнифер Уэкслер
Жанры: Ужасы.
Жанры: Ужасы.
Декабрь 1971 года. Новости наперебой сообщают о серии жестоких убийств, а ученицы школы-интерната Блэквэйл разъезжаются на Рождественские каникулы. Ехать некуда только Саманте и Кларе, поэтому выходные они проведут на кампусе в компании молодой учительницы и повара. По крайней мере, девочки так думали, пока в канун Рождества к праздничному столу не заявилась та самая банда хладнокровных убийц.
Продолжительность:99 мин
Сценарий:Шон Редлиц, Дженнифер Уэкслер
В ролях:Мэдисон Бэйнс, Джорджия Акен, Оливия Уэлш, Мена Массуд, Хлоя Ливайн, Гас Кенуорти, Дерек Джонс, Лорен Питре, Изабель Болтон, Патрик Кертон
Музыка:Марио Севигни
В ролях:Мэдисон Бэйнс, Джорджия Акен, Оливия Уэлш, Мена Массуд, Хлоя Ливайн, Гас Кенуорти, Дерек Джонс, Лорен Питре, Изабель Болтон, Патрик Кертон
Музыка:Марио Севигни
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:08 декабря 2023
Ограничения:18+
Дата релиза:08 декабря 2023
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