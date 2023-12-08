Кто не спрятался….

Режиссер: Дженнифер Уэкслер

Жанры: Ужасы.

Декабрь 1971 года. Новости наперебой сообщают о серии жестоких убийств, а ученицы школы-интерната Блэквэйл разъезжаются на Рождественские каникулы. Ехать некуда только Саманте и Кларе, поэтому выходные они проведут на кампусе в компании молодой учительницы и повара. По крайней мере, девочки так думали, пока в канун Рождества к праздничному столу не заявилась та самая банда хладнокровных убийц.

Продолжительность: 99 мин

Сценарий: Шон Редлиц, Дженнифер Уэкслер

В ролях: Мэдисон Бэйнс, Джорджия Акен, Оливия Уэлш, Мена Массуд, Хлоя Ливайн, Гас Кенуорти, Дерек Джонс, Лорен Питре, Изабель Болтон, Патрик Кертон

Музыка: Марио Севигни