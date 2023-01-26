Крушение

Режиссер: Жан-Франсуа Рише

Жанры: Боевик, Триллер.

Пилоту Броуди Торрансу удаётся успешно посадить повреждённый штормом самолёт на враждебной территории. Вскоре выясняется, что уцелевшим угрожают воинствующие пираты, которые хотят захватить самолёт и его пассажиров в заложники. Пока идут поиски пропавшего самолёта, Броуди должен защитить своих пассажиров, пока не прибудет помощь.

Продолжительность: 107 мин

Сценарий: Дж.П. Дэвис, Чарльз Камминг

В ролях: Джерард Батлер, Даниэлла Пинеда, Майк Колтер, Тони Голдуин, Лилли Круг, Келли Гейл, Ивэн Дэйн Тейлор, Пол Бен-Виктор, Реми Аделеке, Тара Вествуд

Музыка: Марко Белтрами, Маркус Трумп