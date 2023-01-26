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Крушение

Режиссер:Жан-Франсуа Рише
Жанры: Боевик, Триллер.

Пилоту Броуди Торрансу удаётся успешно посадить повреждённый штормом самолёт на враждебной территории. Вскоре выясняется, что уцелевшим угрожают воинствующие пираты, которые хотят захватить самолёт и его пассажиров в заложники. Пока идут поиски пропавшего самолёта, Броуди должен защитить своих пассажиров, пока не прибудет помощь.

Продолжительность:107 мин
Сценарий:Дж.П. Дэвис, Чарльз Камминг
В ролях:Джерард Батлер, Даниэлла Пинеда, Майк Колтер, Тони Голдуин, Лилли Круг, Келли Гейл, Ивэн Дэйн Тейлор, Пол Бен-Виктор, Реми Аделеке, Тара Вествуд
Музыка:Марко Белтрами, Маркус Трумп
Производство:Великобритания, США
Ограничения:16+
Дата релиза:26 января 2023
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №1
c 2 по 5 февраля
23:15 (200)
6 февраля
23:15 (150)
c 7 по 8 февраля
23:15 (200)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №6. VIP
c 2 по 5 февраля
19:50 (500)
c 6 по 8 февраля
19:50 (400)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №5
c 2 по 5 февраля
16:05 (200)
c 6 по 8 февраля
16:05 (150)
ГалактикаЗал 3
c 3 по 5 февраля
22:45 (410)
c 6 по 8 февраля
22:45 (360)
ГалактикаЗал 4
c 4 по 5 февраля
20:25 (480)
c 6 по 8 февраля
20:00 (480)

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