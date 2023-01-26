Крушение
Режиссер:Жан-Франсуа Рише
Жанры: Боевик, Триллер.
Жанры: Боевик, Триллер.
Пилоту Броуди Торрансу удаётся успешно посадить повреждённый штормом самолёт на враждебной территории. Вскоре выясняется, что уцелевшим угрожают воинствующие пираты, которые хотят захватить самолёт и его пассажиров в заложники. Пока идут поиски пропавшего самолёта, Броуди должен защитить своих пассажиров, пока не прибудет помощь.
Продолжительность:107 мин
Сценарий:Дж.П. Дэвис, Чарльз Камминг
В ролях:Джерард Батлер, Даниэлла Пинеда, Майк Колтер, Тони Голдуин, Лилли Круг, Келли Гейл, Ивэн Дэйн Тейлор, Пол Бен-Виктор, Реми Аделеке, Тара Вествуд
Музыка:Марко Белтрами, Маркус Трумп
В ролях:Джерард Батлер, Даниэлла Пинеда, Майк Колтер, Тони Голдуин, Лилли Круг, Келли Гейл, Ивэн Дэйн Тейлор, Пол Бен-Виктор, Реми Аделеке, Тара Вествуд
Музыка:Марко Белтрами, Маркус Трумп
Производство:Великобритания, США
Ограничения:16+
Дата релиза:26 января 2023
Ограничения:16+
Дата релиза:26 января 2023
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