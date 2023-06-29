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Круиз по джунглям: Тайна Вальверде

Режиссер:Малик Бенталья, Людовик Кольбо-Жюстен
Жанры: Комедия, Приключения.

Выжив в одиночку на враждебном острове Вальверде, Джек Мимун после возвращения домой стал звездой телеэфира. В сопровождении своего амбициозного, но безрассудного менеджера Бруно, таинственной девушки Орели и непредсказуемого, обвешанного оружием наемника Жан-Марка, наши искатели приключений отправятся на невероятную охоту за сокровищами в джунглях острова тысячи опасностей.

Продолжительность:104 мин
Сценарий:Тристан Шульман, Флоран Бернар, Малик Бенталья
В ролях:Малик Бенталья, Жозефин Жапи, Жером Коммандёр, Франсуа Дамиенс, Бенуа Мажимель, Амир Льяс, Кристофер Гербер, Ксавье д’Анжу, Бастьен Пуллати, Эдди Ледюк
Музыка:Матьё Ламболи
Производство:Франция, Бельгия
Ограничения:16+
Дата релиза:29 июня 2023
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ГалактикаЗал 4
2 июля
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17:05 (440)

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