Круиз по джунглям: Тайна Вальверде

Режиссер: Малик Бенталья, Людовик Кольбо-Жюстен

Жанры: Комедия, Приключения.

Выжив в одиночку на враждебном острове Вальверде, Джек Мимун после возвращения домой стал звездой телеэфира. В сопровождении своего амбициозного, но безрассудного менеджера Бруно, таинственной девушки Орели и непредсказуемого, обвешанного оружием наемника Жан-Марка, наши искатели приключений отправятся на невероятную охоту за сокровищами в джунглях острова тысячи опасностей.

Продолжительность: 104 мин

Сценарий: Тристан Шульман, Флоран Бернар, Малик Бенталья

В ролях: Малик Бенталья, Жозефин Жапи, Жером Коммандёр, Франсуа Дамиенс, Бенуа Мажимель, Амир Льяс, Кристофер Гербер, Ксавье д’Анжу, Бастьен Пуллати, Эдди Ледюк

Музыка: Матьё Ламболи