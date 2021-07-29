Круиз по джунглям

Режиссер: Жауме Кольет-Серра

Жанры: Комедия, Фэнтези, Приключения.

Отважная исследовательница дикой природы Лили Хоутон намерена отправиться в верховья Амазонки, чтобы найти легендарное дерево, которое – согласно преданиям южноамериканских индейских племен – обладает магическими целебными свойствами. Сопровождать Лили будут её утонченный брат Макгрегор и бесшабашный капитан круизного пароходика Фрэнк. В дебрях джунглей путников будут подстерегать не только смертельно опасные представители амазонской флоры и фауны, но и ловушки, подстроенные участниками конкурирующей экспедиции, и даже встречи со сверхъестественным.

Продолжительность: 127 мин

Сценарий: Гленн Фикарра, Джон Рекуа, Майкл Грин

В ролях: Дуэйн Джонсон, Эмили Блант, Эдгар Рамирес, Джек Уайтхолл, Джесси Племонс, Пол Джаматти, Вероника Фалькон, Энди Найман, Филипп Максимилиан, Сулем Калдерон

Музыка: Джеймс Ньютон Ховард