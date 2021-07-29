Круиз по джунглям
Режиссер:Жауме Кольет-Серра
Жанры: Комедия, Фэнтези, Приключения.
Жанры: Комедия, Фэнтези, Приключения.
Отважная исследовательница дикой природы Лили Хоутон намерена отправиться в верховья Амазонки, чтобы найти легендарное дерево, которое – согласно преданиям южноамериканских индейских племен – обладает магическими целебными свойствами. Сопровождать Лили будут её утонченный брат Макгрегор и бесшабашный капитан круизного пароходика Фрэнк. В дебрях джунглей путников будут подстерегать не только смертельно опасные представители амазонской флоры и фауны, но и ловушки, подстроенные участниками конкурирующей экспедиции, и даже встречи со сверхъестественным.
Продолжительность:127 мин
Сценарий:Гленн Фикарра, Джон Рекуа, Майкл Грин
В ролях:Дуэйн Джонсон, Эмили Блант, Эдгар Рамирес, Джек Уайтхолл, Джесси Племонс, Пол Джаматти, Вероника Фалькон, Энди Найман, Филипп Максимилиан, Сулем Калдерон
Музыка:Джеймс Ньютон Ховард
В ролях:Дуэйн Джонсон, Эмили Блант, Эдгар Рамирес, Джек Уайтхолл, Джесси Племонс, Пол Джаматти, Вероника Фалькон, Энди Найман, Филипп Максимилиан, Сулем Калдерон
Музыка:Джеймс Ньютон Ховард
Производство:США
Ограничения:12+
Дата релиза:29 июля 2021
Ограничения:12+
Дата релиза:29 июля 2021
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