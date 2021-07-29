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Круиз по джунглям

Режиссер:Жауме Кольет-Серра
Жанры: Комедия, Фэнтези, Приключения.

Отважная исследовательница дикой природы Лили Хоутон намерена отправиться в верховья Амазонки, чтобы найти легендарное дерево, которое – согласно преданиям южноамериканских индейских племен – обладает магическими целебными свойствами. Сопровождать Лили будут её утонченный брат Макгрегор и бесшабашный капитан круизного пароходика Фрэнк. В дебрях джунглей путников будут подстерегать не только смертельно опасные представители амазонской флоры и фауны, но и ловушки, подстроенные участниками конкурирующей экспедиции, и даже встречи со сверхъестественным.

Продолжительность:127 мин
Сценарий:Гленн Фикарра, Джон Рекуа, Майкл Грин
В ролях:Дуэйн Джонсон, Эмили Блант, Эдгар Рамирес, Джек Уайтхолл, Джесси Племонс, Пол Джаматти, Вероника Фалькон, Энди Найман, Филипп Максимилиан, Сулем Калдерон
Музыка:Джеймс Ньютон Ховард
Производство:США
Ограничения:12+
Дата релиза:29 июля 2021
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Мираж СинемаКинозал №2
c 29 по 30 июля
11:40 (300 р.)
14:15 (450 р. в 3D)
16:50 (700 р.)
19:25 (700 р. в 3D)
22:00 (700 р.)
c 31 июля по 1 августа
11:40 (450 р.)
14:15 (700 р. в 3D)
16:50 (700 р.)
19:25 (700 р. в 3D)
22:00 (700 р.)
Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 29 по 30 июля
12:20 (400 р. в 3D)
14:55 (800 р.)
17:30 (800 р. в 3D)
20:05 (1000 р.)
22:40 (1000 р. в 3D)
c 31 июля по 1 августа
12:20 (600 р. в 3D)
14:55 (800 р.)
17:30 (800 р. в 3D)
20:05 (1000 р.)
22:40 (1000 р. в 3D)
Мираж СинемаКинозал №3
c 29 по 30 июля
10:30 (150 р.)
15:25 (300 р.)
18:00 (300 р.)
c 31 июля по 1 августа
10:30 (200 р.)
15:25 (300 р.)
18:00 (300 р.)
Мираж СинемаКинозал №5
c 29 июля по 1 августа
16:00 (300 р.)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 2
29 июля
19:15 (от 130 р.)
30 июля
19:15 (от 130 р.)
31 июля
19:15 (от 160 р.)
1 августа
19:15 (от 160 р.)
2 августа
19:15 (от 130 р.)
3 августа
19:15 (от 130 р.)
4 августа
19:10 (от 130 р.)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 1
29 июля
20:15 (от 130 р.)
30 июля
20:15 (от 130 р.)
31 июля
20:15 (от 160 р.)
1 августа
20:15 (от 160 р.)
2 августа
20:15 (от 130 р.)
3 августа
20:15 (от 130 р.)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
29 июля
20:15 (от 120 р.)
30 июля
20:15 (от 120 р.)
31 июля
20:15 (от 150 р.)
1 августа
20:15 (от 150 р.)
2 августа
20:15 (от 120 р.)
3 августа
20:15 (от 120 р.)
4 августа
20:30 (от 120 р.)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 3
4 августа
20:30 (от 130 р.)

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