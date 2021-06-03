Круэлла

Режиссер: Крэйг Гиллеспи

Жанры: Комедия, Драма, Криминал.

Лондон 70-х годов охвачен зарождающейся культурой панк-рока. Невероятно одаренная мошенница по имени Эстелла решает сделать себе имя в мире моды. Её лучшие друзья — парочка юных карманников, которые ценят страсть Эстеллы к приключениям и надеются вместе с ней отвоевать себе место под солнцем на улицах британской столицы. В один прекрасный день модное чутье Эстеллы привлекает внимание шикарной и пугающе высокомерной баронессы фон Хельман.

Продолжительность: 134 мин

Сценарий: Дэна Фокс, Тони МакНамара, Алин Брош МакКенна

В ролях: Эмма Стоун, Эмма Томпсон, Джоэль Фрай, Пол Уолтер Хаузер, Джон Маккри, Эмили Бичем, Марк Стронг, Кайван Новак, Кирби Хауэлл-Баптист, Джэми Деметриу

Музыка: Николас Брителл