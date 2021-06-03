Круэлла
Режиссер:Крэйг Гиллеспи
Жанры: Комедия, Драма, Криминал.
Жанры: Комедия, Драма, Криминал.
Лондон 70-х годов охвачен зарождающейся культурой панк-рока. Невероятно одаренная мошенница по имени Эстелла решает сделать себе имя в мире моды. Её лучшие друзья — парочка юных карманников, которые ценят страсть Эстеллы к приключениям и надеются вместе с ней отвоевать себе место под солнцем на улицах британской столицы. В один прекрасный день модное чутье Эстеллы привлекает внимание шикарной и пугающе высокомерной баронессы фон Хельман.
Продолжительность:134 мин
Сценарий:Дэна Фокс, Тони МакНамара, Алин Брош МакКенна
В ролях:Эмма Стоун, Эмма Томпсон, Джоэль Фрай, Пол Уолтер Хаузер, Джон Маккри, Эмили Бичем, Марк Стронг, Кайван Новак, Кирби Хауэлл-Баптист, Джэми Деметриу
Музыка:Николас Брителл
В ролях:Эмма Стоун, Эмма Томпсон, Джоэль Фрай, Пол Уолтер Хаузер, Джон Маккри, Эмили Бичем, Марк Стронг, Кайван Новак, Кирби Хауэлл-Баптист, Джэми Деметриу
Музыка:Николас Брителл
Производство:США, Великобритания
Ограничения:12+
Дата релиза:03 июня 2021
Ограничения:12+
Дата релиза:03 июня 2021
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