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Круэлла

Режиссер:Крэйг Гиллеспи
Жанры: Комедия, Драма, Криминал.

Лондон 70-х годов охвачен зарождающейся культурой панк-рока. Невероятно одаренная мошенница по имени Эстелла решает сделать себе имя в мире моды. Её лучшие друзья — парочка юных карманников, которые ценят страсть Эстеллы к приключениям и надеются вместе с ней отвоевать себе место под солнцем на улицах британской столицы. В один прекрасный день модное чутье Эстеллы привлекает внимание шикарной и пугающе высокомерной баронессы фон Хельман.

Продолжительность:134 мин
Сценарий:Дэна Фокс, Тони МакНамара, Алин Брош МакКенна
В ролях:Эмма Стоун, Эмма Томпсон, Джоэль Фрай, Пол Уолтер Хаузер, Джон Маккри, Эмили Бичем, Марк Стронг, Кайван Новак, Кирби Хауэлл-Баптист, Джэми Деметриу
Музыка:Николас Брителл
Производство:США, Великобритания
Ограничения:12+
Дата релиза:03 июня 2021
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Мираж СинемаКинозал №2
c 3 по 4 июня
13:00 (550 р.)
15:40 (700 р.)
18:20 (700 р.)
21:00 (700 р.)
23:40 (200 р.)
c 5 по 6 июня
10:20 (550 р.)
13:00 (700 р.)
15:40 (700 р.)
18:20 (700 р.)
21:00 (700 р.)
23:40 (200 р.)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 3 по 4 июня
11:50 (400 р.)
14:30 (800 р.)
17:10 (800 р.)
19:50 (1000 р.)
22:30 (1000 р.)
c 5 по 6 июня
11:50 (600 р.)
14:30 (800 р.)
17:10 (800 р.)
19:50 (1000 р.)
22:30 (1000 р.)
Мираж СинемаКинозал №4
c 3 по 4 июня
11:00 (170 р.)
16:35 (320 р.)
c 5 по 6 июня
11:00 (220 р.)
16:35 (320 р.)
ГалактикаЗал 4
c 3 по 6 июня
10:20 (от 250 Р)
c 7 по 9 июня
10:20 (от 200 Р)
ГалактикаЗал 2
c 3 по 6 июня
10:20 (от 250 Р)
c 7 по 9 июня
10:20 (от 200 Р)

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