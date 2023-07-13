Круче некуда

Режиссер: Скотт Во

Жанры: Боевик, Комедия.

В будущем битвы за нефть захватили весь мир. Когда команда международных преступников захватывает заложников, чтобы провернуть крупнейшее ограбление, только два человека оказываются в силах остановить их. Это два наемника по разные стороны конфликта, их план совершенно безумен, но они должны прорваться через град пуль и песчаные бури. Даже если терпеть друг друга не могут.

Продолжительность: 102 мин

Сценарий: Араш Амель

В ролях: Джеки Чан, Джон Сина, Пилу Асбек, Ван Чжэньвэй, Рэйчел Холовэй, Амадеус Серафини, Хоу Минхао, Рима Цзэйдань

Музыка: Нэйтан Ферст