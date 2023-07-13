Круче некуда
Режиссер:Скотт Во
Жанры: Боевик, Комедия.
Жанры: Боевик, Комедия.
В будущем битвы за нефть захватили весь мир. Когда команда международных преступников захватывает заложников, чтобы провернуть крупнейшее ограбление, только два человека оказываются в силах остановить их. Это два наемника по разные стороны конфликта, их план совершенно безумен, но они должны прорваться через град пуль и песчаные бури. Даже если терпеть друг друга не могут.
Продолжительность:102 мин
Сценарий:Араш Амель
В ролях:Джеки Чан, Джон Сина, Пилу Асбек, Ван Чжэньвэй, Рэйчел Холовэй, Амадеус Серафини, Хоу Минхао, Рима Цзэйдань
Музыка:Нэйтан Ферст
В ролях:Джеки Чан, Джон Сина, Пилу Асбек, Ван Чжэньвэй, Рэйчел Холовэй, Амадеус Серафини, Хоу Минхао, Рима Цзэйдань
Музыка:Нэйтан Ферст
Производство:Китай, США
Ограничения:16+
Дата релиза:13 июля 2023
Ограничения:16+
Дата релиза:13 июля 2023
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