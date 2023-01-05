Кровь
Режиссер:Брэд Андерсон
Жанры: Ужасы.
Жанры: Ужасы.
Джесс с детьми и собакой переезжает на старую семейную ферму. Вскоре пес убегает в лес, а вернувшись через несколько дней, нападает на сына Джесс. Укусы вызывают странную инфекцию, а поведение мальчика становится все более пугающим и опасным.
Продолжительность:108 мин
Сценарий:Уилл Хонли
В ролях:Мишель Монахэн, Финлэй Войтак-Хиссонг, Скит Ульрих, Скайлар Морган Джонс, Эрик Атхавале, Родриго Байльфусс, Джун Б. Уайлд, Фредерик Аллен, Онали Эймс, Даника Фредерик
Музыка:Мэттью Роджерс
В ролях:Мишель Монахэн, Финлэй Войтак-Хиссонг, Скит Ульрих, Скайлар Морган Джонс, Эрик Атхавале, Родриго Байльфусс, Джун Б. Уайлд, Фредерик Аллен, Онали Эймс, Даника Фредерик
Музыка:Мэттью Роджерс
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:05 января 2023
Ограничения:18+
Дата релиза:05 января 2023
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