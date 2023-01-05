Кровь

Режиссер: Брэд Андерсон

Жанры: Ужасы.

Джесс с детьми и собакой переезжает на старую семейную ферму. Вскоре пес убегает в лес, а вернувшись через несколько дней, нападает на сына Джесс. Укусы вызывают странную инфекцию, а поведение мальчика становится все более пугающим и опасным.

Продолжительность: 108 мин

Сценарий: Уилл Хонли

В ролях: Мишель Монахэн, Финлэй Войтак-Хиссонг, Скит Ульрих, Скайлар Морган Джонс, Эрик Атхавале, Родриго Байльфусс, Джун Б. Уайлд, Фредерик Аллен, Онали Эймс, Даника Фредерик

Музыка: Мэттью Роджерс