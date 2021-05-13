Кролик Питер 2
Режиссер:Уилл Глак
Жанры: Комедия, Фэнтези, Приключения, Анимация, Семейный.
Жанры: Комедия, Фэнтези, Приключения, Анимация, Семейный.
Продолжение истории маленького и непоседливого кролика по имени Питер. Беатрис, Томас и крольчата, наконец, находят общий язык и начинают спокойную и размеренную жизнь за городом. Однако Питеру это совсем не по нраву: его мятежная душа требует приключений, и он отправляется на их поиски в большой город, туда, где его проделки уж точно оценят по достоинству. Тем временем, члены его большой дружной семьи, рискуя жизнью, отправляются вслед за Питером, чтобы вернуть его домой, и теперь беглецу предстоит решить, что же для него важнее всего.
Продолжительность:93 мин
Сценарий:Уилл Глак, Патрик Берли, Беатрис Поттер
В ролях:Джеймс Корден, Роуз Бирн, Донал Глисон, Дэвид Ойелоуо, Марго Робби, Элизабет Дебики, Айми Хорн, Колин Муди, Ленни Джеймс, Руперт Дегас
Музыка:Доминик Льюис
В ролях:Джеймс Корден, Роуз Бирн, Донал Глисон, Дэвид Ойелоуо, Марго Робби, Элизабет Дебики, Айми Хорн, Колин Муди, Ленни Джеймс, Руперт Дегас
Музыка:Доминик Льюис
Производство:Австралия, Индия, США, Великобритания, Канада
Ограничения:6+
Дата релиза:13 мая 2021
Ограничения:6+
Дата релиза:13 мая 2021
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