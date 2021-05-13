155410

Кролик Питер 2

Режиссер:Уилл Глак
Жанры: Комедия, Фэнтези, Приключения, Анимация, Семейный.

Продолжение истории маленького и непоседливого кролика по имени Питер. Беатрис, Томас и крольчата, наконец, находят общий язык и начинают спокойную и размеренную жизнь за городом. Однако Питеру это совсем не по нраву: его мятежная душа требует приключений, и он отправляется на их поиски в большой город, туда, где его проделки уж точно оценят по достоинству. Тем временем, члены его большой дружной семьи, рискуя жизнью, отправляются вслед за Питером, чтобы вернуть его домой, и теперь беглецу предстоит решить, что же для него важнее всего.

Продолжительность:93 мин
Сценарий:Уилл Глак, Патрик Берли, Беатрис Поттер
В ролях:Джеймс Корден, Роуз Бирн, Донал Глисон, Дэвид Ойелоуо, Марго Робби, Элизабет Дебики, Айми Хорн, Колин Муди, Ленни Джеймс, Руперт Дегас
Музыка:Доминик Льюис
Производство:Австралия, Индия, США, Великобритания, Канада
Ограничения:6+
Дата релиза:13 мая 2021
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
ГалактикаЗал 4
c 13 по 16 мая
10:30 (от 250 Р)
c 17 по 18 мая
10:30 (от 200 Р)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 2
13 мая
20:35 (200 р.)
14 мая
20:35 (200 р.)
15 мая
20:35 (250 р.)
16 мая
20:35 (250 р.)
17 мая
20:35 (200 р.)
18 мая
20:35 (200 р.)
ГалактикаЗал 1
c 13 по 16 мая
10:30 (от 250 Р)
c 17 по 18 мая
10:30 (от 200 Р)
ГалактикаЗал 3
c 13 по 16 мая
10:30 (от 250 Р)
c 17 по 18 мая
10:30 (от 200 Р)
Мираж СинемаКинозал №2
c 13 по 14 мая
12:20 (370 р.)
14:20 (550 р.)
16:20 (700 р.)
18:30 (700 р.)
20:30 (700 р.)
c 15 по 16 мая
10:20 (550 р.)
12:20 (550 р.)
14:20 (700 р.)
16:20 (700 р.)
18:30 (700 р.)
20:30 (700 р.)
Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 13 по 14 мая
11:30 (400 р.)
13:40 (800 р.)
15:45 (800 р.)
17:50 (800 р.)
c 15 по 16 мая
11:30 (600 р.)
13:40 (800 р.)
15:45 (800 р.)
17:50 (800 р.)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 1
19 мая
18:00 (200 р.)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?