Кролик Питер 2

Режиссер: Уилл Глак

Жанры: Комедия, Фэнтези, Приключения, Анимация, Семейный.

Продолжение истории маленького и непоседливого кролика по имени Питер. Беатрис, Томас и крольчата, наконец, находят общий язык и начинают спокойную и размеренную жизнь за городом. Однако Питеру это совсем не по нраву: его мятежная душа требует приключений, и он отправляется на их поиски в большой город, туда, где его проделки уж точно оценят по достоинству. Тем временем, члены его большой дружной семьи, рискуя жизнью, отправляются вслед за Питером, чтобы вернуть его домой, и теперь беглецу предстоит решить, что же для него важнее всего.

Продолжительность: 93 мин

Сценарий: Уилл Глак, Патрик Берли, Беатрис Поттер

В ролях: Джеймс Корден, Роуз Бирн, Донал Глисон, Дэвид Ойелоуо, Марго Робби, Элизабет Дебики, Айми Хорн, Колин Муди, Ленни Джеймс, Руперт Дегас

Музыка: Доминик Льюис