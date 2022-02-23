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Кролецып и хомяк тьмы

Режиссер:Бен Стассен, Бенжамен Муске
Жанры: Комедия, Мелодрама, Приключения, Анимация, Семейный.

Харизматичный и отважный Кролецып больше всего на свете мечтает стать искателем приключений. Наполовину кролик, наполовину цыплёнок — он сочетает лучшие качества обоих животных. Когда его дому угрожает опасность, он отправляется в авантюрное путешествие по удивительным местам, чтобы найти древний артефакт — таинственного Хомяка Тьмы.

Продолжительность:91 мин
Сценарий:Дэвид Коллар
В ролях:Дэнни Фезенфельд, Джо Охман, Mark Irons, Донте Пэрис
Производство:Бельгия, Франция
Ограничения:6+
Дата релиза:23 февраля 2022
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Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
c 24 по 25 февраля
11:15 (от 150 р.)
c 26 по 27 февраля
11:15 (от 180 р.)
c 28 февраля по 1 марта
11:15 (от 150 р.)
2 марта
11:50 (от 150 р.)
ГалактикаЗал 2
c 24 по 25 февраля
10:25 (200)
c 26 по 27 февраля
10:25 (240)
ГалактикаЗал 3
c 24 по 25 февраля
12:15 (260)
ГалактикаЗал 1
c 24 по 25 февраля
14:00 (260)
c 26 по 27 февраля
14:00 (330)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №3
c 24 по 25 февраля
12:35 (150)
16:20 (300)
c 26 по 27 февраля
12:35 (250)
16:20 (330)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №4
c 24 по 25 февраля
11:10 (150)
15:00 (300)
c 26 по 27 февраля
11:10 (250)
15:00 (330)

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