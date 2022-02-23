Кролецып и хомяк тьмы

Режиссер: Бен Стассен, Бенжамен Муске

Жанры: Комедия, Мелодрама, Приключения, Анимация, Семейный.

Харизматичный и отважный Кролецып больше всего на свете мечтает стать искателем приключений. Наполовину кролик, наполовину цыплёнок — он сочетает лучшие качества обоих животных. Когда его дому угрожает опасность, он отправляется в авантюрное путешествие по удивительным местам, чтобы найти древний артефакт — таинственного Хомяка Тьмы.

Продолжительность: 91 мин

Сценарий: Дэвид Коллар

В ролях: Дэнни Фезенфельд, Джо Охман, Mark Irons, Донте Пэрис

