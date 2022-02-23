Кролецып и хомяк тьмы
Режиссер:Бен Стассен, Бенжамен Муске
Жанры: Комедия, Мелодрама, Приключения, Анимация, Семейный.
Жанры: Комедия, Мелодрама, Приключения, Анимация, Семейный.
Харизматичный и отважный Кролецып больше всего на свете мечтает стать искателем приключений. Наполовину кролик, наполовину цыплёнок — он сочетает лучшие качества обоих животных. Когда его дому угрожает опасность, он отправляется в авантюрное путешествие по удивительным местам, чтобы найти древний артефакт — таинственного Хомяка Тьмы.
Продолжительность:91 мин
Сценарий:Дэвид Коллар
В ролях:Дэнни Фезенфельд, Джо Охман, Mark Irons, Донте Пэрис
В ролях:Дэнни Фезенфельд, Джо Охман, Mark Irons, Донте Пэрис
Производство:Бельгия, Франция
Ограничения:6+
Дата релиза:23 февраля 2022
Ограничения:6+
Дата релиза:23 февраля 2022
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