Криминальный город: Разборки в Пусане
Режиссер:Ли Сан-ён
Жанры: Боевик, Триллер, Криминал.
Жанры: Боевик, Триллер, Криминал.
2015 год. Матерый служитель закона, на счету которого неисчислимое количество раскрытых дел и наказанных преступников, возглавляет команду, расследующую убийство, связанное с распространением нового синтетического наркотика. Непреклонному полицейскому противостоит безжалостный наркодилер, который не остановится ни перед чем, чтобы урвать огромный куш. А тут еще из Японии прибывает бригада свирепых якудза, которая сама хочет захватить наркотики и расправиться со всеми, кто встанет у нее на пути. Хаос захлестывает улицы, и ситуация вот-вот выйдет из-под контроля. Теперь вся надежда на отважного героя, который не станет ограничивать себя в методах поимки плохих парней, какими бы крутыми те себя ни считали.
Продолжительность:105 мин
Сценарий:Ким Мин-сон, Чха У-джин
В ролях:Ма Дон-сок, Ли Джун-хёк, Мунэтака Аоки, Ким Мин-джэ, Ли Джи-хун, Ко Гю-пхиль, Ан Сэ-хо, Чон Сок-хо, Ли Бом-су, Дзюн Кунимура
Музыка:Мок Ён-джин
В ролях:Ма Дон-сок, Ли Джун-хёк, Мунэтака Аоки, Ким Мин-джэ, Ли Джи-хун, Ко Гю-пхиль, Ан Сэ-хо, Чон Сок-хо, Ли Бом-су, Дзюн Кунимура
Музыка:Мок Ён-джин
Производство:Корея Южная
Ограничения:18+
Дата релиза:03 августа 2023
Ограничения:18+
Дата релиза:03 августа 2023
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