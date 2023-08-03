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Криминальный город: Разборки в Пусане

Режиссер:Ли Сан-ён
Жанры: Боевик, Триллер, Криминал.

2015 год. Матерый служитель закона, на счету которого неисчислимое количество раскрытых дел и наказанных преступников, возглавляет команду, расследующую убийство, связанное с распространением нового синтетического наркотика. Непреклонному полицейскому противостоит безжалостный наркодилер, который не остановится ни перед чем, чтобы урвать огромный куш. А тут еще из Японии прибывает бригада свирепых якудза, которая сама хочет захватить наркотики и расправиться со всеми, кто встанет у нее на пути. Хаос захлестывает улицы, и ситуация вот-вот выйдет из-под контроля. Теперь вся надежда на отважного героя, который не станет ограничивать себя в методах поимки плохих парней, какими бы крутыми те себя ни считали.

Продолжительность:105 мин
Сценарий:Ким Мин-сон, Чха У-джин
В ролях:Ма Дон-сок, Ли Джун-хёк, Мунэтака Аоки, Ким Мин-джэ, Ли Джи-хун, Ко Гю-пхиль, Ан Сэ-хо, Чон Сок-хо, Ли Бом-су, Дзюн Кунимура
Музыка:Мок Ён-джин
Производство:Корея Южная
Ограничения:18+
Дата релиза:03 августа 2023
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №6. VIP
c 7 по 9 августа
22:00 (400)
c 10 по 12 августа
17:10 (400)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №5
8 августа
18:50 (250)
9 августа
14:30 (200)
18:50 (250)
ГалактикаЗал 4
8 августа
17:25 (440)
9 августа
17:25 (440)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №2
c 10 по 12 августа
22:20 (150)
ГалактикаЗал 1
10 августа
23:10 (360)
c 11 по 13 августа
23:10 (410)
c 14 по 16 августа
23:10 (360)

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