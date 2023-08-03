Криминальный город: Разборки в Пусане

Режиссер: Ли Сан-ён

Жанры: Боевик, Триллер, Криминал.

2015 год. Матерый служитель закона, на счету которого неисчислимое количество раскрытых дел и наказанных преступников, возглавляет команду, расследующую убийство, связанное с распространением нового синтетического наркотика. Непреклонному полицейскому противостоит безжалостный наркодилер, который не остановится ни перед чем, чтобы урвать огромный куш. А тут еще из Японии прибывает бригада свирепых якудза, которая сама хочет захватить наркотики и расправиться со всеми, кто встанет у нее на пути. Хаос захлестывает улицы, и ситуация вот-вот выйдет из-под контроля. Теперь вся надежда на отважного героя, который не станет ограничивать себя в методах поимки плохих парней, какими бы крутыми те себя ни считали.

Продолжительность: 105 мин

Сценарий: Ким Мин-сон, Чха У-джин

В ролях: Ма Дон-сок, Ли Джун-хёк, Мунэтака Аоки, Ким Мин-джэ, Ли Джи-хун, Ко Гю-пхиль, Ан Сэ-хо, Чон Сок-хо, Ли Бом-су, Дзюн Кунимура

Музыка: Мок Ён-джин