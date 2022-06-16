Криминальный город-2
Режиссер:Ли Сан-ён
Жанры: Триллер, Триллер, Детектив, Детектив, Криминал, Криминал.
Жанры: Триллер, Триллер, Детектив, Детектив, Криминал, Криминал.
2008 год. Опергруппа под руководством харизматичного начальника Ма Сок-то отправляется со спецзаданием во Вьетнам. Там копы должны вычислить и поймать сбежавшего соотечественника, нападающего на корейских туристов.
Продолжительность:106 мин
В ролях:Ма Дон-сок, Сон Сок-ку, Чхве Гви-хва, Пак Чи-хван, Хо Дон-вон, Сон Ха-джун, Чон Джэ-гван, Ым Мун-сок, Ким Чхан-хён, Сон Ё-сэп
Музыка:Ким Тхэ-сон
Музыка:Ким Тхэ-сон
Производство:Корея Южная
Ограничения:16+
Дата релиза:16 июня 2022
Ограничения:16+
Дата релиза:16 июня 2022
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