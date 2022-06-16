Криминальный город-2 Режиссер: Ли Сан-ён

Жанры: Триллер, Триллер, Детектив, Детектив, Криминал, Криминал. 2008 год. Опергруппа под руководством харизматичного начальника Ма Сок-то отправляется со спецзаданием во Вьетнам. Там копы должны вычислить и поймать сбежавшего соотечественника, нападающего на корейских туристов. Продолжительность: 106 мин В ролях: Ма Дон-сок, Сон Сок-ку, Чхве Гви-хва, Пак Чи-хван, Хо Дон-вон, Сон Ха-джун, Чон Джэ-гван, Ым Мун-сок, Ким Чхан-хён, Сон Ё-сэп

Музыка: Ким Тхэ-сон Производство: Корея Южная

Ограничения: 16+

Дата релиза: 16 июня 2022

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