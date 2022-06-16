159252

Криминальный город-2

Режиссер:Ли Сан-ён
Жанры: Триллер, Триллер, Детектив, Детектив, Криминал, Криминал.

2008 год. Опергруппа под руководством харизматичного начальника Ма Сок-то отправляется со спецзаданием во Вьетнам. Там копы должны вычислить и поймать сбежавшего соотечественника, нападающего на корейских туристов.

Продолжительность:106 мин
В ролях:Ма Дон-сок, Сон Сок-ку, Чхве Гви-хва, Пак Чи-хван, Хо Дон-вон, Сон Ха-джун, Чон Джэ-гван, Ым Мун-сок, Ким Чхан-хён, Сон Ё-сэп
Музыка:Ким Тхэ-сон
Производство:Корея Южная
Ограничения:16+
Дата релиза:16 июня 2022
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №4
c 16 по 17 июня
22:50 (300)
c 18 по 19 июня
22:50 (330)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №3
c 16 по 17 июня
20:10 (300)
c 18 по 19 июня
20:10 (330)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?