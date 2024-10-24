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Крик. Сезон призраков

Режиссер:Джейк Джарви
Жанры: Комедия, Триллер, Ужасы.

Убийца в маске убивает участников шоу ужасов, посвященного Хэллоуину.

Продолжительность:80 мин
Сценарий:Джейк Джарви
В ролях:Брент Бентли, Крэйг Бензин, Ана Драгович, Сара Элизабет, Нико Галлатин, Ричард Грост, Адам Хинкл, Терри Холт, Сэмюэл Джеймс Ховард, Джанет Джурадо
Музыка:Рашид Томас
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:24 октября 2024
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №3
c 24 по 27 октября
22:30 (450)
c 28 по 30 октября
22:30 (420)

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