Крик. Сезон призраков Режиссер: Джейк Джарви

Жанры: Комедия, Триллер, Ужасы. Убийца в маске убивает участников шоу ужасов, посвященного Хэллоуину. Продолжительность: 80 мин Сценарий: Джейк Джарви

В ролях: Брент Бентли, Крэйг Бензин, Ана Драгович, Сара Элизабет, Нико Галлатин, Ричард Грост, Адам Хинкл, Терри Холт, Сэмюэл Джеймс Ховард, Джанет Джурадо

Музыка: Рашид Томас Производство: США

Ограничения: 18+

Дата релиза: 24 октября 2024

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