Крик. Сезон призраков
Режиссер:Джейк Джарви
Жанры: Комедия, Триллер, Ужасы.
Жанры: Комедия, Триллер, Ужасы.
Убийца в маске убивает участников шоу ужасов, посвященного Хэллоуину.
Продолжительность:80 мин
Сценарий:Джейк Джарви
В ролях:Брент Бентли, Крэйг Бензин, Ана Драгович, Сара Элизабет, Нико Галлатин, Ричард Грост, Адам Хинкл, Терри Холт, Сэмюэл Джеймс Ховард, Джанет Джурадо
Музыка:Рашид Томас
В ролях:Брент Бентли, Крэйг Бензин, Ана Драгович, Сара Элизабет, Нико Галлатин, Ричард Грост, Адам Хинкл, Терри Холт, Сэмюэл Джеймс Ховард, Джанет Джурадо
Музыка:Рашид Томас
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:24 октября 2024
Ограничения:18+
Дата релиза:24 октября 2024
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