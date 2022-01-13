Крик Режиссер: Мэттью Беттинелли, Тайлер Джиллетт

Жанры: Триллер, Детектив, Ужасы. Спустя 25 лет после серии жестоких убийств, потрясших тихий городок Вудсборо, очередной маньяк начинает преследовать группу подростков, раскрывая опасные секреты прошлого. Продолжительность: 114 мин Сценарий: Джеймс Вандербилт, Гай Бусик, Кевин Уильямсон

В ролях: Мелисса Баррера, Кайл Галлнер, Мэйсон Гудинг, Мики Мэдисон, Дилан Миннетт, Дженна Ортега Джек Куэйд, Кортни Кокс, Дэвид Аркетт, Нив Кэмпбелл

Музыка: Брайан Тайлер Производство: США

Ограничения: 18+

Дата релиза: 13 января 2022

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