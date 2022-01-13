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Крик

Режиссер:Мэттью Беттинелли, Тайлер Джиллетт
Жанры: Триллер, Детектив, Ужасы.

Спустя 25 лет после серии жестоких убийств, потрясших тихий городок Вудсборо, очередной маньяк начинает преследовать группу подростков, раскрывая опасные секреты прошлого.

Продолжительность:114 мин
Сценарий:Джеймс Вандербилт, Гай Бусик, Кевин Уильямсон
В ролях:Мелисса Баррера, Кайл Галлнер, Мэйсон Гудинг, Мики Мэдисон, Дилан Миннетт, Дженна Ортега Джек Куэйд, Кортни Кокс, Дэвид Аркетт, Нив Кэмпбелл
Музыка:Брайан Тайлер
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:13 января 2022
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №6. VIP
c 13 по 16 января
13:35 (400)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №1
c 13 по 16 января
22:45 (300)
ГалактикаЗал 3
c 14 по 16 января
23:15 (370)
c 17 по 19 января
23:15 (330)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №4
14 января
23:45 (250)
15 января
16:35 (300)
19:00 (300)
21:20 (300)
23:45 (250)
16 января
16:35 (300)
19:00 (300)
21:20 (300)
ГалактикаЗал 1
14 января
22:30 (370)
15 января
22:20 (370)
16 января
22:20 (370)
17 января
22:20 (330)
19 января
22:20 (330)
ГалактикаЗал 4
14 января
21:20 (430)
15 января
21:20 (430)
16 января
21:20 (430)
17 января
21:20 (430)
c 18 по 19 января
12:30 (380)
19 января
21:20 (430)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
14 января
20:05 (от 170 р.)
15 января
20:25 (от 200 р.)
16 января
20:25 (от 200 р.)
17 января
20:30 (от 150 р.)
18 января
20:25 (от 150 р.)
19 января
20:25 (от 150 р.)
ГалактикаЗал 2
14 января
17:50 (370)
15 января
17:50 (370)
16 января
17:50 (370)
17 января
17:50 (260)
c 18 по 19 января
13:15 (260)
19 января
17:50 (260)

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