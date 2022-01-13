Крик
Режиссер:Мэттью Беттинелли, Тайлер Джиллетт
Жанры: Триллер, Детектив, Ужасы.
Жанры: Триллер, Детектив, Ужасы.
Спустя 25 лет после серии жестоких убийств, потрясших тихий городок Вудсборо, очередной маньяк начинает преследовать группу подростков, раскрывая опасные секреты прошлого.
Продолжительность:114 мин
Сценарий:Джеймс Вандербилт, Гай Бусик, Кевин Уильямсон
В ролях:Мелисса Баррера, Кайл Галлнер, Мэйсон Гудинг, Мики Мэдисон, Дилан Миннетт, Дженна Ортега Джек Куэйд, Кортни Кокс, Дэвид Аркетт, Нив Кэмпбелл
Музыка:Брайан Тайлер
В ролях:Мелисса Баррера, Кайл Галлнер, Мэйсон Гудинг, Мики Мэдисон, Дилан Миннетт, Дженна Ортега Джек Куэйд, Кортни Кокс, Дэвид Аркетт, Нив Кэмпбелл
Музыка:Брайан Тайлер
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:13 января 2022
Ограничения:18+
Дата релиза:13 января 2022
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