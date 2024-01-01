Крик. Ночь перед Рождеством

Режиссер: Тайлер МакИнтайр

Жанры: Фантастика, Комедия, Ужасы.

В канун Рождества бесстрашная Уинни спасла свой городок от серийного убийцы, но ее жизнь превратилась в кошмар. Загадав желание никогда не рождаться, она переносится в параллельный мир, где тот же психопат в маске вновь терроризирует город.

Продолжительность: 87 мин

Сценарий: Майкл Кеннеди

В ролях: Джейн Уиддоп, Джоэл Макхэйл, Джастин Лонг, Джессика Маклауд, Кэтрин Изабель, Эйден Ховард, Эрин Бойес, Шон Депнер, Зэния Маршалл, Джейсон Фернандес

Музыка: Расс Ховард III