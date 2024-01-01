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Крик. Ночь перед Рождеством

Режиссер:Тайлер МакИнтайр
Жанры: Фантастика, Комедия, Ужасы.

В канун Рождества бесстрашная Уинни спасла свой городок от серийного убийцы, но ее жизнь превратилась в кошмар. Загадав желание никогда не рождаться, она переносится в параллельный мир, где тот же психопат в маске вновь терроризирует город.

Продолжительность:87 мин
Сценарий:Майкл Кеннеди
В ролях:Джейн Уиддоп, Джоэл Макхэйл, Джастин Лонг, Джессика Маклауд, Кэтрин Изабель, Эйден Ховард, Эрин Бойес, Шон Депнер, Зэния Маршалл, Джейсон Фернандес
Музыка:Расс Ховард III
Производство:США, Великобритания, Канада
Ограничения:18+
Дата релиза:21 декабря 2023
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