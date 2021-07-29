Красотка на взводе
Режиссер:Таня Уэкслер
Жанры: Боевик, Комедия.
Жанры: Боевик, Комедия.
Никогда не злите Линди! Она сногсшибательная красотка, но её ярости позавидует любой вышибала. Чтобы гасить вспышки гнева, она носит на себе оригинальное приспособление — жилет из электродов, бьющих ее током за мгновение до срыва. Но когда кто-то убивает ее парня, Линди понимает, что только ей под силу раскрыть преступление. Теперь у нее есть веский повод пуститься во все тяжкие и надрать задницы всему преступному миру в поисках виновных.
Продолжительность:91 мин
Сценарий:Скотт Ваша
В ролях:Кейт Бекинсейл, Бобби Каннавале, Джай Кортни, Лаверн Кокс, Дэвид Брэдли, Ори Феффер, Сьюзен Сарандон, Стэнли Туччи, Константин Грегори, Льюис Иэн Брэй
Музыка:Доминик Льюис
В ролях:Кейт Бекинсейл, Бобби Каннавале, Джай Кортни, Лаверн Кокс, Дэвид Брэдли, Ори Феффер, Сьюзен Сарандон, Стэнли Туччи, Константин Грегори, Льюис Иэн Брэй
Музыка:Доминик Льюис
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:29 июля 2021
Ограничения:18+
Дата релиза:29 июля 2021
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