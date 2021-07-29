Красотка на взводе

Режиссер: Таня Уэкслер

Жанры: Боевик, Комедия.

Никогда не злите Линди! Она сногсшибательная красотка, но её ярости позавидует любой вышибала. Чтобы гасить вспышки гнева, она носит на себе оригинальное приспособление — жилет из электродов, бьющих ее током за мгновение до срыва. Но когда кто-то убивает ее парня, Линди понимает, что только ей под силу раскрыть преступление. Теперь у нее есть веский повод пуститься во все тяжкие и надрать задницы всему преступному миру в поисках виновных.

Продолжительность: 91 мин

Сценарий: Скотт Ваша

В ролях: Кейт Бекинсейл, Бобби Каннавале, Джай Кортни, Лаверн Кокс, Дэвид Брэдли, Ори Феффер, Сьюзен Сарандон, Стэнли Туччи, Константин Грегори, Льюис Иэн Брэй

Музыка: Доминик Льюис