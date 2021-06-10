Красный призрак

Режиссер: Андрей Богатырев

Жанры: Триллер, История, Военный.

Зима 1941 года. Выходя из «Вяземского котла» — немецкого окружения в районе города Вязьма — небольшой отряд советских солдат вынужден остановиться в заброшенной деревне. Передышки не получается. Рядом обнаруживается особое и очень жестокое подразделение карателей Вермахта. Солдаты врага ищут в этих местах таинственного «Красного призрака». Он появляется из ниоткуда и в одиночку убивает захватчиков. Немцы даже не догадываются, что уже находятся под прицелом партизана-супергероя, а советские солдаты собираются вступить в смертельный бой.

Продолжительность: 96 мин

Сценарий: Андрей Богатырев, Вячеслав Шихалеев, Павел Абраменков

В ролях: Юра Борисов, Алексей Шевченков, Владимир Гостюхин, Полина Чернышова, Вольфганг Черни Михаил Горевой, Олег Васильков, Павел Абраменков, Вячеслав Шихалеев, Пауль Орлянский

Музыка: Сергей Соловьёв