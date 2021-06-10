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Красный призрак

Режиссер:Андрей Богатырев
Жанры: Триллер, История, Военный.

Зима 1941 года. Выходя из «Вяземского котла» — немецкого окружения в районе города Вязьма — небольшой отряд советских солдат вынужден остановиться в заброшенной деревне. Передышки не получается. Рядом обнаруживается особое и очень жестокое подразделение карателей Вермахта. Солдаты врага ищут в этих местах таинственного «Красного призрака». Он появляется из ниоткуда и в одиночку убивает захватчиков. Немцы даже не догадываются, что уже находятся под прицелом партизана-супергероя, а советские солдаты собираются вступить в смертельный бой.

Продолжительность:96 мин
Сценарий: Андрей Богатырев, Вячеслав Шихалеев, Павел Абраменков
В ролях:Юра Борисов, Алексей Шевченков, Владимир Гостюхин, Полина Чернышова, Вольфганг Черни Михаил Горевой, Олег Васильков, Павел Абраменков, Вячеслав Шихалеев, Пауль Орлянский
Музыка:Сергей Соловьёв
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:10 июня 2021
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Мираж СинемаКинозал №5
c 10 по 11 июня
18:00 (300 р.)
Мираж СинемаКинозал №4
c 10 по 13 июня
16:40 (300 р.)
20:50 (300 р.)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 10 по 11 июня
12:30 (400 р.)
c 12 по 13 июня
12:30 (600 р.)
Северное сияниеДетский зал
c 10 по 14 июня
21:35 (350)
c 15 по 16 июня
21:35 (250)
Северное сияниеСиний зал
10 июня
19:50 (350)
11 июня
11:10 (300)
15:30 (300)
19:50 (350)
c 12 по 14 июня
11:10 (300)
15:30 (350)
19:50 (350)
15 июня
11:10 (150)
15:30 (150)
19:50 (250)
16 июня
12:25 (150)
16:45 (150)
ГалактикаЗал 3
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c 10 по 15 июня
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