Красный призрак
Режиссер:Андрей Богатырев
Жанры: Триллер, История, Военный.
Жанры: Триллер, История, Военный.
Зима 1941 года. Выходя из «Вяземского котла» — немецкого окружения в районе города Вязьма — небольшой отряд советских солдат вынужден остановиться в заброшенной деревне. Передышки не получается. Рядом обнаруживается особое и очень жестокое подразделение карателей Вермахта. Солдаты врага ищут в этих местах таинственного «Красного призрака». Он появляется из ниоткуда и в одиночку убивает захватчиков. Немцы даже не догадываются, что уже находятся под прицелом партизана-супергероя, а советские солдаты собираются вступить в смертельный бой.
Продолжительность:96 мин
Сценарий: Андрей Богатырев, Вячеслав Шихалеев, Павел Абраменков
В ролях:Юра Борисов, Алексей Шевченков, Владимир Гостюхин, Полина Чернышова, Вольфганг Черни Михаил Горевой, Олег Васильков, Павел Абраменков, Вячеслав Шихалеев, Пауль Орлянский
Музыка:Сергей Соловьёв
В ролях:Юра Борисов, Алексей Шевченков, Владимир Гостюхин, Полина Чернышова, Вольфганг Черни Михаил Горевой, Олег Васильков, Павел Абраменков, Вячеслав Шихалеев, Пауль Орлянский
Музыка:Сергей Соловьёв
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:10 июня 2021
Ограничения:16+
Дата релиза:10 июня 2021
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