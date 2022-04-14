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Красавица и дракон

Режиссер:Мамору Хосода
Жанры: Фантастика, Драма, Анимация.

Старшеклассница Судзу живет в двух параллельных реальностях. В обычном мире — она простая незаметная девушка, которая ходит в школу и втайне ото всех пишет песни. В виртуальном пространстве U, где обитает 5 миллиардов пользователей, она полная своя противоположность — знаменитая красавица-певица под ником Белль. Однажды в виртуальном мире она встречает загадочного пользователя в образе дракона. Вместе они отправляются в путешествие, полное приключений, испытаний, любви и стремления стать теми, кем они являются на самом деле.

Продолжительность:121 мин
Сценарий:Мамору Хосода
В ролях:Кахо Накамура, Такэру Сато, Икура, Сёта Сомэтани, Рё Нарита, Тина Тамасиро, Кэндзиро Цуда Мамору Мияно, Тосиюки Морикава, Мами Кояма
Музыка:Таисэй Ивасаки, Людвиг Форсселл, Юта Бандо
Производство:Япония
Ограничения:12+
Дата релиза:14 апреля 2022
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ГалактикаЗал 4
c 9 по 13 апреля
13:00 (380)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №4
c 9 по 10 апреля
11:40 (250)
16:15 (330)

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