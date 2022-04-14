Красавица и дракон

Режиссер: Мамору Хосода

Жанры: Фантастика, Драма, Анимация.

Старшеклассница Судзу живет в двух параллельных реальностях. В обычном мире — она простая незаметная девушка, которая ходит в школу и втайне ото всех пишет песни. В виртуальном пространстве U, где обитает 5 миллиардов пользователей, она полная своя противоположность — знаменитая красавица-певица под ником Белль. Однажды в виртуальном мире она встречает загадочного пользователя в образе дракона. Вместе они отправляются в путешествие, полное приключений, испытаний, любви и стремления стать теми, кем они являются на самом деле.

Продолжительность: 121 мин

Сценарий: Мамору Хосода

В ролях: Кахо Накамура, Такэру Сато, Икура, Сёта Сомэтани, Рё Нарита, Тина Тамасиро, Кэндзиро Цуда Мамору Мияно, Тосиюки Морикава, Мами Кояма

Музыка: Таисэй Ивасаки, Людвиг Форсселл, Юта Бандо