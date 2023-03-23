161147

Коты Эрмитажа

Режиссер:Василий Ровенский
Жанры: Комедия, Анимация.

Юный кот по имени Винсент в компании мыши Мориса спасается от наводнения в старинном клавесине, который подбирают моряки и отправляют в Санкт-Петербург, где он попадает в Эрмитаж. Там Винсент знакомится с элитным кошачьим отрядом, что столетиями охраняет произведения искусства от мышей и прочих вредителей. Винсент мечтает обрести настоящую кошачью семью, но не хочет терять и своего друга Мориса, спасшего ему жизнь. Винсенту приходится скрывать друга, у которого к тому же есть одна «маленькая слабость» — Морис обожает грызть шедевры живописи. Ситуация максимально усложняется, когда в Эрмитаж прибывает одна из величайших картин человечества — «Мона Лиза», сгрызть которую — мечта всех мышей. Но ни Винсент, ни Морис, ни коты Эрмитажа не подозревают, что картину собираются похитить. И теперь Винсенту придется проявить всю свою изворотливость и смелость, чтобы спасти шедевр, защитить честь музея и завоевать любовь кошки по имени Клеопатра из египетского зала.

Продолжительность:83 мин
Сценарий:Федор Деревянский, Эльвира Буштец, Василий Ровенский
В ролях:Роман Курцын, Диомид Виноградов, Полина Гагарина, Павел Прилучный, Александр Гаврилин, Антон Эльдаров, Ирина Киреева
Музыка:Антон Грызлов
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:23 марта 2023
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
ГалактикаЗал 2
c 23 по 24 марта
12:05 (290)
c 25 по 26 марта
12:05 (410)
c 27 по 29 марта
12:05 (290)
ГалактикаЗал 1
24 марта
18:35 (290)
25 марта
18:40 (410)
26 марта
18:40 (410)
27 марта
18:35 (290)
28 марта
18:35 (290)
29 марта
18:35 (290)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №6. VIP
24 марта
12:10 (200)
15:50 (400)
c 25 по 26 марта
12:10 (300)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №1
24 марта
11:30 (150)
13:20 (200)
15:10 (300)
17:00 (300)
18:50 (300)
c 25 по 26 марта
11:30 (250)
13:20 (300)
15:10 (330)
17:00 (330)
18:50 (330)
ГалактикаЗал 4
c 25 по 26 марта
08:50 (320)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?