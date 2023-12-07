Кот в сапогах 2: Последнее желание
Режиссер:Джоэль Кроуфорд, Хануэль Меркадо
Жанры: Комедия, Фэнтези, Приключения, Анимация.
Жанры: Комедия, Фэнтези, Приключения, Анимация.
Промотав восемь жизней из девяти и до смерти испугавшись пришедшего за ним волка-охотника за головами, Кот в сапогах внимает совету врача и заселяется в дом местной кошатницы. Там он смиряется с установленными порядками, отращивает бороду и теряет тягу к подвигам и приключениям, но только до тех пор, пока не узнаёт о волшебной карте, которая указывает путь к где-то упавшей Звезде желаний. Кот в сапогах твёрдо решает отыскать Звезду, чтобы вернуть свои жизни, и в компании притворявшегося кошачьим пёсика отправляется красть карту у известного коллекционера волшебных предметов Джека Хорнера.
Продолжительность:102 мин
Сценарий:Пол Фишер, Томми Свердлоу, Том Вилер
В ролях:Антонио Бандерас, Сальма Хайек, Харви Гильен, Флоренс Пью, Джон Малэйни, Вагнер Моура, Рэй Уинстон, Самсон Каё, Оливия Колман, Давайн Джой Рэндольф
Музыка:Эйтор Перейра
В ролях:Антонио Бандерас, Сальма Хайек, Харви Гильен, Флоренс Пью, Джон Малэйни, Вагнер Моура, Рэй Уинстон, Самсон Каё, Оливия Колман, Давайн Джой Рэндольф
Музыка:Эйтор Перейра
Производство:США, Япония
Ограничения:6+
Дата релиза:07 декабря 2023
Ограничения:6+
Дата релиза:07 декабря 2023
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