Кот в сапогах 2: Последнее желание

Режиссер: Джоэль Кроуфорд, Хануэль Меркадо

Жанры: Комедия, Фэнтези, Приключения, Анимация.

Промотав восемь жизней из девяти и до смерти испугавшись пришедшего за ним волка-охотника за головами, Кот в сапогах внимает совету врача и заселяется в дом местной кошатницы. Там он смиряется с установленными порядками, отращивает бороду и теряет тягу к подвигам и приключениям, но только до тех пор, пока не узнаёт о волшебной карте, которая указывает путь к где-то упавшей Звезде желаний. Кот в сапогах твёрдо решает отыскать Звезду, чтобы вернуть свои жизни, и в компании притворявшегося кошачьим пёсика отправляется красть карту у известного коллекционера волшебных предметов Джека Хорнера.

Продолжительность: 102 мин

Сценарий: Пол Фишер, Томми Свердлоу, Том Вилер

В ролях: Антонио Бандерас, Сальма Хайек, Харви Гильен, Флоренс Пью, Джон Малэйни, Вагнер Моура, Рэй Уинстон, Самсон Каё, Оливия Колман, Давайн Джой Рэндольф

Музыка: Эйтор Перейра