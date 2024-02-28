Кот и пёс

Режиссер: Рем Кериси

Жанры: Комедия, Приключения.

Коты и собаки, как известно, редко ладят. Но этой парочке придется действовать сообща, чтобы вернуться к своим хозяевам и уютной жизни любимых домашних питомцев. По нелепой случайности они потерялись в аэропорту, и теперь «лучшим врагам» предстоит отправиться в опасное, но захватывающее путешествие. А тем временем их хозяева — звезда социальных сетей и профессиональный вор, объединятся, чтобы отыскать своих любимцев.

Продолжительность: 86 мин

Сценарий: Рем Кериси, Тристан Шульман

В ролях: Франк Дюбоск, Рем Кериси, Филипп Лашо, Инес Рег, Артюс, Рафаэл Фужер-Ларок, Оскар Дегань, Лени Скоффи, Шон Байчу, Стив Бэрри

Музыка: Лоран Акнен