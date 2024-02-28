Кот и пёс
Режиссер:Рем Кериси
Жанры: Комедия, Приключения.
Жанры: Комедия, Приключения.
Коты и собаки, как известно, редко ладят. Но этой парочке придется действовать сообща, чтобы вернуться к своим хозяевам и уютной жизни любимых домашних питомцев. По нелепой случайности они потерялись в аэропорту, и теперь «лучшим врагам» предстоит отправиться в опасное, но захватывающее путешествие. А тем временем их хозяева — звезда социальных сетей и профессиональный вор, объединятся, чтобы отыскать своих любимцев.
Продолжительность:86 мин
Сценарий:Рем Кериси, Тристан Шульман
В ролях:Франк Дюбоск, Рем Кериси, Филипп Лашо, Инес Рег, Артюс, Рафаэл Фужер-Ларок, Оскар Дегань, Лени Скоффи, Шон Байчу, Стив Бэрри
Музыка:Лоран Акнен
В ролях:Франк Дюбоск, Рем Кериси, Филипп Лашо, Инес Рег, Артюс, Рафаэл Фужер-Ларок, Оскар Дегань, Лени Скоффи, Шон Байчу, Стив Бэрри
Музыка:Лоран Акнен
Производство:Франция, Канада
Ограничения:12+
Дата релиза:28 февраля 2024
Ограничения:12+
Дата релиза:28 февраля 2024
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!