Космический джем: Новое поколение Режиссер: Малкольм Д. Ли

Жанры: Фантастика, Комедия, Фэнтези, Приключения, Анимация. Чтобы спасти сына, знаменитый чемпион НБА отправляется в сказочный мир, где в команде мультяшек вынужден сражаться на баскетбольной площадке с цифровыми копиями знаменитых игроков. Продолжительность: 120 мин Сценарий: Джуэл Тейлор, Tony Rettenmaier, Кинэн Куглер

В ролях: Леброн Джеймс, Дон Чидл, Cedric Joe, Крис Дэвис, Сонекуа Мартин-Грин, Сейэйр Дж Райт, Harper Leigh Alexander, Зоша Рокемор, Stephen Kankole, Джалин Холл

Музыка: Крис Бауэрс Производство: США

Ограничения: 6+

Дата релиза: 15 июля 2021

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