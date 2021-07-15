Космический джем: Новое поколение
Режиссер:Малкольм Д. Ли
Жанры: Фантастика, Комедия, Фэнтези, Приключения, Анимация.
Жанры: Фантастика, Комедия, Фэнтези, Приключения, Анимация.
Чтобы спасти сына, знаменитый чемпион НБА отправляется в сказочный мир, где в команде мультяшек вынужден сражаться на баскетбольной площадке с цифровыми копиями знаменитых игроков.
Продолжительность:120 мин
Сценарий:Джуэл Тейлор, Tony Rettenmaier, Кинэн Куглер
В ролях:Леброн Джеймс, Дон Чидл, Cedric Joe, Крис Дэвис, Сонекуа Мартин-Грин, Сейэйр Дж Райт, Harper Leigh Alexander, Зоша Рокемор, Stephen Kankole, Джалин Холл
Музыка:Крис Бауэрс
В ролях:Леброн Джеймс, Дон Чидл, Cedric Joe, Крис Дэвис, Сонекуа Мартин-Грин, Сейэйр Дж Райт, Harper Leigh Alexander, Зоша Рокемор, Stephen Kankole, Джалин Холл
Музыка:Крис Бауэрс
Производство:США
Ограничения:6+
Дата релиза:15 июля 2021
Ограничения:6+
Дата релиза:15 июля 2021
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