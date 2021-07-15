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Космический джем: Новое поколение

Режиссер:Малкольм Д. Ли
Жанры: Фантастика, Комедия, Фэнтези, Приключения, Анимация.

Чтобы спасти сына, знаменитый чемпион НБА отправляется в сказочный мир, где в команде мультяшек вынужден сражаться на баскетбольной площадке с цифровыми копиями знаменитых игроков.

Продолжительность:120 мин
Сценарий:Джуэл Тейлор, Tony Rettenmaier, Кинэн Куглер
В ролях:Леброн Джеймс, Дон Чидл, Cedric Joe, Крис Дэвис, Сонекуа Мартин-Грин, Сейэйр Дж Райт, Harper Leigh Alexander, Зоша Рокемор, Stephen Kankole, Джалин Холл
Музыка:Крис Бауэрс
Производство:США
Ограничения:6+
Дата релиза:15 июля 2021
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Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
10 июля
19:15 (от 220 р.)
11 июля
19:20 (от 220 р.)
12 июля
17:00 (от 170 р.)
13 июля
19:20 (от 150 р.)
14 июля
17:00 (от 170 р.)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 10 по 11 июля
20:40 (1000 р.)
Мираж СинемаКинозал №4
c 10 по 11 июля
12:50 (220 р.)
17:25 (320 р.)

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