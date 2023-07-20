Кошмар

Режиссер: Хьерсти Расмуссен

Жанры: Ужасы.

Мона и Робби — молодая влюбленная пара. Робби горит желанием создать семью, несмотря на колебания Моны. Не так давно он нашел работу мечты, и они с Моной переехали в просторную, но обветшалую квартиру. Пара не обращает внимания на постоянные ссоры и крики соседей, но вскоре Мону начинают одолевать кошмары. Чем ближе ночь, тем разница между сном и реальностью становится все менее уловимой. Постепенно ситуация выходят из-под контроля, и Мона убеждается, что ей и её нерожденному ребенку угрожает опасность с того света.

Продолжительность: 100 мин

Сценарий: Хьерсти Расмуссен

В ролях: Эйли Харбоэ, Герман Тёммерос, Деннис Стурхёй, Сири Блэк Ндиае, Петер Фёрде, Гине Тереза Грённер, Пребен Ходнеланд, Катрин Свиггум, Седрик Беген, Гауте Бёрресен

Музыка: Мартин Смоге