Кошмар
Режиссер:Хьерсти Расмуссен
Жанры: Ужасы.
Жанры: Ужасы.
Мона и Робби — молодая влюбленная пара. Робби горит желанием создать семью, несмотря на колебания Моны. Не так давно он нашел работу мечты, и они с Моной переехали в просторную, но обветшалую квартиру. Пара не обращает внимания на постоянные ссоры и крики соседей, но вскоре Мону начинают одолевать кошмары. Чем ближе ночь, тем разница между сном и реальностью становится все менее уловимой. Постепенно ситуация выходят из-под контроля, и Мона убеждается, что ей и её нерожденному ребенку угрожает опасность с того света.
Продолжительность:100 мин
Сценарий:Хьерсти Расмуссен
В ролях:Эйли Харбоэ, Герман Тёммерос, Деннис Стурхёй, Сири Блэк Ндиае, Петер Фёрде, Гине Тереза Грённер, Пребен Ходнеланд, Катрин Свиггум, Седрик Беген, Гауте Бёрресен
Музыка:Мартин Смоге
В ролях:Эйли Харбоэ, Герман Тёммерос, Деннис Стурхёй, Сири Блэк Ндиае, Петер Фёрде, Гине Тереза Грённер, Пребен Ходнеланд, Катрин Свиггум, Седрик Беген, Гауте Бёрресен
Музыка:Мартин Смоге
Производство:Норвегия
Ограничения:16+
Дата релиза:20 июля 2023
Ограничения:16+
Дата релиза:20 июля 2023
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