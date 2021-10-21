Кошачьи миры Луиса Уэйна

Режиссер: Уилл Шарп

Жанры: Драма, История, Биография.

Картины эксцентричного аристократа Луиса Уэйна обладают одной общей чертой — он пишет исключительно антропоморфных котов. Благодаря любви своей жены Эмили, Луис навсегда меняет взгляд людей на жизнь и на кошек. Но с каждой новой картиной причудливые миры Луиса начинают всё сильнее заменять ему реальность.

Продолжительность: 111 мин

Сценарий: Саймон Стефенсон, Уилл Шарп

В ролях: Бенедикт Камбербэтч, Клер Фой, Джэми Деметриу, Андреа Райзборо, Тоби Джонс, Оливия Колман Стэйси Мартин, Ник Кейв, Тайка Вайтити, Эйми Лу Вуд

Музыка: Arthur Sharpe