Кошачьи миры Луиса Уэйна
Режиссер:Уилл Шарп
Жанры: Драма, История, Биография.
Жанры: Драма, История, Биография.
Картины эксцентричного аристократа Луиса Уэйна обладают одной общей чертой — он пишет исключительно антропоморфных котов. Благодаря любви своей жены Эмили, Луис навсегда меняет взгляд людей на жизнь и на кошек. Но с каждой новой картиной причудливые миры Луиса начинают всё сильнее заменять ему реальность.
Продолжительность:111 мин
Сценарий:Саймон Стефенсон, Уилл Шарп
В ролях:Бенедикт Камбербэтч, Клер Фой, Джэми Деметриу, Андреа Райзборо, Тоби Джонс, Оливия Колман Стэйси Мартин, Ник Кейв, Тайка Вайтити, Эйми Лу Вуд
Музыка: Arthur Sharpe
В ролях:Бенедикт Камбербэтч, Клер Фой, Джэми Деметриу, Андреа Райзборо, Тоби Джонс, Оливия Колман Стэйси Мартин, Ник Кейв, Тайка Вайтити, Эйми Лу Вуд
Музыка: Arthur Sharpe
Производство: Великобритания
Ограничения:16+
Дата релиза:21 октября 2021
Ограничения:16+
Дата релиза:21 октября 2021
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