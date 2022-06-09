Кощей. Похититель невест
Режиссер:Роман Артемьев
Жанры: Комедия, Мелодрама, Фэнтези, Приключения, Анимация, Семейный.
Жанры: Комедия, Мелодрама, Фэнтези, Приключения, Анимация, Семейный.
Вечно молодой и всегда с иголочки одетый Кощей вот уже триста лет почему-то не может найти себе невесту. Он и запугивал, и похищал, и превращал в лягушек разнообразных царевен, но эти ухаживания так и не помогли принцу тьмы. Тем временем прекрасная богатырша Варвара только и делает, что отбивается на арене от женихов, позарившихся на ее приданое. Однако, завладев кощеевой иглой, царь Горох придумывает, как добраться до Варвары. Вот только он не учел одного — смерть Кощея хоть и заключена в игле, но в его сердце еще может ожить любовь…
Продолжительность:76 мин
Сценарий:Роман Артемьев, Генрих Небольсин
В ролях:Виктор Добронравов, Елизавета Боярская, Роман Артемьев, Ирина Савина, Екатерина Тарасова Владимир Сычев, Антон Эльдаров, Никита Кологривый, Елена Шульман
Музыка:Антон Силаев
В ролях:Виктор Добронравов, Елизавета Боярская, Роман Артемьев, Ирина Савина, Екатерина Тарасова Владимир Сычев, Антон Эльдаров, Никита Кологривый, Елена Шульман
Музыка:Антон Силаев
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:09 июня 2022
Ограничения:6+
Дата релиза:09 июня 2022
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!