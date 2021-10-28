Кощей. Начало

Режиссер: Андрей Колпин

Жанры: Фэнтези, Приключения, Анимация, Семейный.

В давние времена люди и сказочные существа жили вместе. Пока в Дивноземское княжество не нагрянул Белый призрак, безжалостный монстр, способный уничтожить весь мир. Но лишь одному герою под силу остановить чудище. Он молод, силен, красив, а еще водит байк… Его зовут Кощей.

Продолжительность: 90 мин

Сценарий: Мария Парфёнова, Евгений Головин, Антон Ланшаков

В ролях: Никита Волков, Ирина Старшенбаум, Арсений Перель, Тимур Родригез, Юрий Гальцев Павел Баршак, Владислав Ветров, Ирина Медведева, Юлия Зимина, Мирослава Карпович

Музыка: Сергей Боголюбский, Дария Ставрович