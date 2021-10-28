Кощей. Начало
Режиссер:Андрей Колпин
Жанры: Фэнтези, Приключения, Анимация, Семейный.
Жанры: Фэнтези, Приключения, Анимация, Семейный.
В давние времена люди и сказочные существа жили вместе. Пока в Дивноземское княжество не нагрянул Белый призрак, безжалостный монстр, способный уничтожить весь мир. Но лишь одному герою под силу остановить чудище. Он молод, силен, красив, а еще водит байк… Его зовут Кощей.
Продолжительность:90 мин
Сценарий:Мария Парфёнова, Евгений Головин, Антон Ланшаков
В ролях:Никита Волков, Ирина Старшенбаум, Арсений Перель, Тимур Родригез, Юрий Гальцев Павел Баршак, Владислав Ветров, Ирина Медведева, Юлия Зимина, Мирослава Карпович
Музыка:Сергей Боголюбский, Дария Ставрович
В ролях:Никита Волков, Ирина Старшенбаум, Арсений Перель, Тимур Родригез, Юрий Гальцев Павел Баршак, Владислав Ветров, Ирина Медведева, Юлия Зимина, Мирослава Карпович
Музыка:Сергей Боголюбский, Дария Ставрович
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:28 октября 2021
Ограничения:6+
Дата релиза:28 октября 2021
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