Король улиц
Режиссер:Элиас Белькеддар
Жанры: Комедия, Криминал.
Жанры: Комедия, Криминал.
Приговоренный к 20 годам заключения во Франции гангстер Омар бежит на свою родину. Вместе с подельником Роже он пытается привыкнуть к нормальной жизни, но вскоре криминальное прошлое и пагубные привычки дают о себе знать. Объединившись с молодыми головорезами, они поставят на уши весь город.
Продолжительность:92 мин
Сценарий:Элиас Белькеддар, Томас Бидеген, Жером Пьерра
В ролях:Реда Катеб, Бенуа Мажимель, Мерьем Амиар, Харун Аттала, Амани Алаа, Мария Бентуми, Билел Бузид, Зина Бузид, Райан Дричи, Амар Герму
В ролях:Реда Катеб, Бенуа Мажимель, Мерьем Амиар, Харун Аттала, Амани Алаа, Мария Бентуми, Билел Бузид, Зина Бузид, Райан Дричи, Амар Герму
Производство:Франция, Алжир
Ограничения:18+
Дата релиза:19 мая 2023
Ограничения:18+
Дата релиза:19 мая 2023
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