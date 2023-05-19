Король улиц

Режиссер: Элиас Белькеддар

Жанры: Комедия, Криминал.

Приговоренный к 20 годам заключения во Франции гангстер Омар бежит на свою родину. Вместе с подельником Роже он пытается привыкнуть к нормальной жизни, но вскоре криминальное прошлое и пагубные привычки дают о себе знать. Объединившись с молодыми головорезами, они поставят на уши весь город.

Продолжительность: 92 мин

Сценарий: Элиас Белькеддар, Томас Бидеген, Жером Пьерра

В ролях: Реда Катеб, Бенуа Мажимель, Мерьем Амиар, Харун Аттала, Амани Алаа, Мария Бентуми, Билел Бузид, Зина Бузид, Райан Дричи, Амар Герму

