Король Ричард
Режиссер:Рейнальдо Маркус Грин
Жанры: Драма, Биография, Спорт.
Жанры: Драма, Биография, Спорт.
Ричард Уильямс — отец теннисисток Серены и Винус Уильямс. Сам он практически никогда не играл в теннис и мало понимал в тренировке профессиональных теннисистов. Он планировал тренировать всех дочерей, но настоящий талант показали только Серена и Винус.
Продолжительность:138 мин
Сценарий:Зак Бэйлин
В ролях:Уилл Смит, Онжаню Эллис, Джон Бернтал, Санийя Сидни, Demi Singleton, Тони Голдуин Mikayla Lashae Bartholomew, Даниэль Лоусон, Лайла Кроуфорд, Эрика Рингор
Музыка:Крис Бауэрс
В ролях:Уилл Смит, Онжаню Эллис, Джон Бернтал, Санийя Сидни, Demi Singleton, Тони Голдуин Mikayla Lashae Bartholomew, Даниэль Лоусон, Лайла Кроуфорд, Эрика Рингор
Музыка:Крис Бауэрс
Производство: США
Ограничения:12+
Дата релиза:18 ноября 2021
Ограничения:12+
Дата релиза:18 ноября 2021
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