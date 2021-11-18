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Король Ричард

Режиссер:Рейнальдо Маркус Грин
Жанры: Драма, Биография, Спорт.

Ричард Уильямс — отец теннисисток Серены и Винус Уильямс. Сам он практически никогда не играл в теннис и мало понимал в тренировке профессиональных теннисистов. Он планировал тренировать всех дочерей, но настоящий талант показали только Серена и Винус.

Продолжительность:138 мин
Сценарий:Зак Бэйлин
В ролях:Уилл Смит, Онжаню Эллис, Джон Бернтал, Санийя Сидни, Demi Singleton, Тони Голдуин Mikayla Lashae Bartholomew, Даниэль Лоусон, Лайла Кроуфорд, Эрика Рингор
Музыка:Крис Бауэрс
Производство: США
Ограничения:12+
Дата релиза:18 ноября 2021
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Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 18 по 21 ноября
19:10 (500)
c 22 по 24 ноября
19:10 (400)
ГалактикаЗал 1
c 19 по 21 ноября
16:00 (350)
ГалактикаЗал 4
c 20 по 21 ноября
19:00 (400)
22 ноября
23:40 (400)
23 ноября
23:40 (400)
24 ноября
23:40 (400)
Мираж СинемаКинозал №1
21 ноября
22:30 (300)
c 22 по 24 ноября
11:20 (150)
16:55 (200)
22:30 (250)
ГалактикаЗал 3
c 22 по 24 ноября
15:25 (240)

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