Король Ричард

Режиссер: Рейнальдо Маркус Грин

Жанры: Драма, Биография, Спорт.

Ричард Уильямс — отец теннисисток Серены и Винус Уильямс. Сам он практически никогда не играл в теннис и мало понимал в тренировке профессиональных теннисистов. Он планировал тренировать всех дочерей, но настоящий талант показали только Серена и Винус.

Продолжительность: 138 мин

Сценарий: Зак Бэйлин

В ролях: Уилл Смит, Онжаню Эллис, Джон Бернтал, Санийя Сидни, Demi Singleton, Тони Голдуин Mikayla Lashae Bartholomew, Даниэль Лоусон, Лайла Кроуфорд, Эрика Рингор

Музыка: Крис Бауэрс