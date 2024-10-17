Кореша
Режиссер:Денис Павлов
Жанры: Комедия.
Жанры: Комедия.
Макс угоняет коллекционный «Кадиллак» у местного авторитетного бизнесмена Германа Эдуардовича. Гусь пытается помочь своему другу, даже несмотря на то, что его взяли в заложники и заставили разгребать бесхозные гаражи, на месте которых Герман Эдуардович решил построить самый лучший в Пензе отель. Гусь попадает в подчинение к Михалычу, который также присматривает за студентом физиком-ядерщиком Фунтиком. Он тоже здесь отрабатывает свои грехи.
Продолжительность:85 мин
Сценарий:Денис Павлов, Тимур Левченко, Степан Абрамов
В ролях:Никита Кологривый, Владимир Карпук, Георгий Дронов, Микита Воронов, Настасья Самбурская, Надежда Сысоева, Михаил Горевой, Глеб Калюжный, Марат Башаров, Сергей Рост
Музыка:Николай Щеглов
В ролях:Никита Кологривый, Владимир Карпук, Георгий Дронов, Микита Воронов, Настасья Самбурская, Надежда Сысоева, Михаил Горевой, Глеб Калюжный, Марат Башаров, Сергей Рост
Музыка:Николай Щеглов
Производство:Россия
Ограничения:18+
Дата релиза:17 октября 2024
Ограничения:18+
Дата релиза:17 октября 2024
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