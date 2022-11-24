Корабль в Пусан

Режиссер: Ким Хон-сон

Жанры: Боевик, Криминал, Ужасы.

Под прикрытием перевозки особо опасных преступников с Филиппин в порт Пусана должны доставить секретный груз. Безопасность его транспортировки обеспечивает элитный спецназ. Когда заключенные захватывают судно, пытаясь добраться до ценного груза, оказывается, что на корабле есть сила пострашнее их. Чтобы добраться до Пусана, охранникам и особо опасным преступникам придется пройти через настоящий ад.

Продолжительность: 121 мин

Сценарий: Ким Хон-сон

В ролях: Со Ин-гук, Чан Дон-юн, Сон Дон-иль, Пак Хо-сан, Чон Со-мин, Ко Чхан-сок, Чан Ён-нам, Сон Джон-хак, Ли Сон-ук, Хон Джи-юн

Музыка: Ким Джун-сон, Чо Ран